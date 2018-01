El romántico mensaje de Will Smith a Jada Pinkett por su aniversario de bodas número 20

Will Smith y Jada Pinkett tuvieron muchos motivos para celebrar durante el mes de diciembre. Además de la Navidad y la llegada del Año Nuevo, la pareja festejó este domingo 20 años de matrimonio, consolidándose como una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

Con un romántico mensaje, el actor de 49 años recordó la importante fecha: “Un día como hoy de hace 20 años, nos tomamos de la mano y caminamos ingenuamente por ese pasillo. Estas son algunas cosas que he aprendido desde entonces”, escribió junto a la romántica fotografía.

“El amor es como la jardinería. He aprendido a centrar mis energías en ayudarte a crecer en todo lo que tú quieres ser (en lo que naciste para hacer). Esto en lugar de exigir que te conviertas en lo que mi ego frágil necesita que seas”, escribió junto a la postal donde aparecen él y su esposa el día de su boda, un 31 de diciembre de 1997.

“Aprendí a sentir placer en alimentar tus sueños, en lugar de luchar contigo para satisfacer mis necesidades egoístas y saciar mis inseguridades. Aprendí que el amor es escuchar, que el amor es dar y que también es libertad. ¡Feliz aniversario mi reina! Mi vida está dedicada a nutrir tu verdad más profunda”, finalizó.

La historia de amor entre Will y Jada comenzó en la década de los años 90, cuando la joven actriz visitó el set de The Fresh Prince of Bel-Air para realizar el casting que buscaba el papel de la novia de Will. Aunque el personaje finalmente fue otorgado a Nia Long, la química entre ellos fue inevitable.

Un año después del final de la popular serie, la pareja se casó durante una romántica ceremonia. Aunque este fue el primer matrimonio para Jada, era la segunda ocasión que Smith pasaba por un altar. Anteriormente, estuvo casado con Sheree Zampino, madre de su primer hijo, Trey.

Medio año después de su enlace, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo en común, Jaden, quien llegó al mundo un 8 de julio de 1998. Dos años más tarde, el matrimonio concibió a su hija Willow, nacida el 31 de octubre del 2000.

La clave de un matrimonio feliz:

Con dos décadas como matrimonio a sus espaldas, muchas veces se ha cuestionado a la pareja cuál es su método para permanecer juntos. Durante una entrevista con Entertainment Tonight, el actor confesó que es una pregunta que muchas veces ellos mismos se hacen.

“Llevamos 20 años de casados y nos lo hemos estado preguntando, al final simplemente se trata de no rendirse. No puedes esperar que todo sea un camino de rosas, de hecho, nuestro matrimonio ha sido de lo más difícil y exigente por las cosas que hemos vivido en nuestras vidas. Simplemente no somos de los que nos rendimos”, explicó al portal.