Con una linda foto, América Ferrera anuncia que está embarazada

En las semanas recientes, la sonrisa de América Ferrera tenía un nuevo significado que había decidió mantener en secreto hasta los últimos minutos de 2017. Aunque pocos habían notado ese cambio en la actriz de Ugly Betty, la alegría no le permitió ocultar por más tiempo ese motivo que la ha hecho tan feliz y para despedir el año, además de posar en una festiva fotografía junto a su esposo Ryan Piers Williams, reveló a sus seguidores de todo el mundo que están esperando a su primer bebé.

Como si hubieran planeado la toma con semanas de anticipación, los futuros padres sonrieron a la cámara mientras usaban un par de gafas enmarcadas con un gran número 2018. La postal pudo haber sido una más de la gran colección de imágenes que los famosos publicaron en sus redes sociales para recibir un nuevo ciclo; sin embargo, destacó entre todas ellas por un detalle que América, de 33 años, sostenía entre sus manos: un pequeño pañalero gris en el que se puede leer "Más besos (por favor)" al lado del sello de unos labios rojos.

Por si había alguna duda en la intensión de la fotografía, la también actriz de The Sisterhood of the Traveling Pants detalló en la descripción lo que la foto por sí misma ya adelantaba: "¡Daremos la bienvenida a una carita más que besar en 2018! Les deseamos más besos en este nuevo año". Ryan, al igual que su esposa, publicó la tierna foto en sus propias cuentas, en donde anunció: "¡Haciendo espacio para nuevas y hermosas cosas que están por venir en 2018!".

América y Ryan se conocieron en 2009, cuando coincidieron en un proyecto cinematográfico. Un año después la pareja se comprometió y llegó al altar en 2011. Los futuros padres no se limitaron al compartir la alegría que los invade, pero mantuvieron para ellos y sus seres más queridos los detalles del embarazo. América no ha revelado cuántas semanas de gestación tiene ni tampoco si las visitas al médico ya les han hecho saber si tendrán un niño o una niña.

Lo que sí es un hecho, es que con esta buena nueva, la actriz se suma a la lista de celebridades que este año recibirán la visita de la cigüeña. Entre ellas Eva Longoria, quien tal como confirmó ¡HOLA! por fuentes cercanas a la pareja, estaría en su cuarto mes de embarazo y a la espera de un niño.

En el mundo del espectáculo, en especial en la familia Kardashian, al menos dos bebés llegarán en los próximos meses. Kim y su esposo Kanye West lograrán hacer realidad su sueño de un tercer hijo gracias a un vientre de alquiler. Khloé Kardashian también se sumará al cambio de pañales, una feliz noticia que anunció apenas hace unos días después de varios meses de vivir entre rumores de su primer embarazo.

La cigüeña también hará una parada en los hogares de las familias reales. En abril, la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, recibirá a su tercer hijo con el Príncipe William. Un mes más tarde, la Princesa Madeleine de Suecia y Chris O'Neill también tendrán la dicha de recibir a su tercer bebé.