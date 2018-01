PRIMICIA: Sabemos cómo ha pasado Eva Longoria los últimos días del año

Eva Longoria y Pepe Bastón organizaron una despedida muy especial para uno de los años más importantes de su vida. Unas semanas después de darse a conocer que están esperando a su primer hijo juntos, la pareja quiso cerrar el 2017 con una increíble reunión a la que asistieron sus amigos más cercanos.

El pasado viernes, la actriz de 42 años y su esposo visitaron el exclusivo restaurante Juvia, ubicado en Miami, Florida. El grupo de amigos disfrutó de una agradable cena en la terraza del lugar, que ofrece una espectacular vista hacia South Beach. El matrimonio quiso reunirse con los suyos para despedir una temporada que ha estado lleno de alegría.

Para el encuentro, Eva lució un combinado negro casual que acompañó con unas zapatillas deportivas de color blanco. Las 16 personas que asistieron a la reunión disfrutaron de platillos como el New York Strip, Japanese Hamachi Espuma y para el postre, un Chocolate Feuilletine. Un testigo dijo a ¡HOLA! US que el matrimonio lucio cariñoso en todo momento, hasta que abandonaron el lugar alrededor de las 11 de la noche.

Los últimos días del año han servido para que la pareja tome un descanso de sus compromisos profesionales y disfrute de la compañía de los suyos, pues a inicios de esa misma semana, Longoria fue vista junto a su gran amiga Olivia Munn paseando por Lincoln Road.

De hecho, la modelo estadounidense compartió una fotografía junto a Eva el pasado 24 de diciembre, en la que se les puede ver disfrutando de comida mexicana: "Navidad en Miami. Esto pasa cuando los amigos se vuelven familia", escribió junto a la postal.

Para recibir el año nuevo, la esposa del empresario mexicano compartió una fotografía de su pancita este lunes en su cuenta de Instagram: “¡Nuevo año, nuevas aventuras! Estoy tan agradecida con mi hermosa familia por darle a este nuevo bebé tanto amor desde ahora”, escribió junto a la linda postal, en la que se puede ver a Eva utilizando una pijama navideña, con las manos de dos personas sobre su vientre.

Interminables rumores de embarazo:

Aunque los rumores sobre un posible embarazo siempre rodearon a la pareja, la misma actriz se encargó de aclarar en diferentes ocasiones que, por el momento, no estaba en sus planes tener un bebé. En abril del año pasado, unas fotografías de Longoria a bordo de un yate volvieron a desatar los rumores debido a su figura.

Con humor, la estrella de Desesperate Housewives utilizó las redes sociales para aclarar la situación: “He visto algunas fotografías en las que me veo un poco gorda en un barco. Tengo que decir que lo único que sucede es que he comido mucho queso, tomado mucho vino y devorando muchos bocadillos. Debo aclarar esto porque toda mi familia me ha llamado para preguntarme si estoy embarazada. Parece que lo estoy, pero solo es una bola de queso”, explicó en aquel entonces.