Maria Menounos y su boda sorpresa en víspera de Año Nuevo en Times Suqare

En una verdadera boda sorpresa, la actriz y conductora de E!, Maria Menounos dio el 'sí, acepto' a su novio Keven Undergaro con millones de personas como espectadores. La pareja se casó en medio de la emoción por recibir el Año Nuevo, durante la transmisión especial que Fox News realizó en Times Square en la víspera de la llegada de 2018. Para oficiar la boda, Maria contó con todo el apoyo de su amigo y compañero de trabajo, Steve Harvey, quien los pronunció marido y mujer ante el mundo entero.

VER GALERÍA

Maria y Keven no pudieron haber terminado de mejor manera el 2017, pues la pareja unió sus vidas 20 minutos antes de que terminara el año, en una boda que no habían imaginado en los 20 años que llevaban como novios. Maria, de 39 años, explicó que no habían pensado en hacer de su boda algo tan grande, pero la idea del productor del programa la convenció de televisar su enlace pues no encontraban una pareja que se casara en vivo para este año. "Estaba nerviosa, pero subí al coche y lo seguí meditando hasta que pensé: 'Espera, esto es realmente perfecto'".

Notas relacionadas:

- Indigente devuelve cheque de $10 mil dólares a su dueña y recibe una generosa recompensa

- Conoce a la mujer que obtuvo el mejor trabajo del mundo: recibió $30 mil dólares por viajar

La novia apareció a cuadro con un bello vestido blanco strapless cubierto con encaje. Para decorar su estilo, llevó un velo que caía con gracia desde lo más alto de su peinado, un recogido completo que dejó su rostro descubierto. El maquillaje fue de lo más sencillo, resaltando las facciones de Maria con un poco de iluminador que daba la perfecta impresión de una noche fría. Keven Undergaro, de 51 años, optó por lo tradicional con un traje negro cubierto por un abrigo del mismo color y orejeras a juego.

VER GALERÍA

La pareja selló su unión con un tierno beso seguido por los gritos de emoción de sus conocidos ahí presentes. Y aunque la felicidad de Maria era visible, Keven fue quien puso su emoción en palabras cuando habló con People. "Estoy emocionado de poder llamarla mi esposa", dijo. "Ha sido mi novia por tanto tiempo que será agradable finalmente llamarla mi esposa".

Un lindo cierre de año



Para Maria, esta fue la alegría que su 2017 necesitaba. En los meses pasados, la presentadora se sometió a una delicada cirugía para remover un tumor benigno cerebral. El proceso cambió su vida por completo, pero no para mal, sino para ver el mundo desde forma diferente. "El tumor cerebral es lo mejor que me ha pasado. Me liberó de toda esa ansiedad de tener que ser perfecta. No puedes controlarlo todo, hay que dejarlo en manos de Dios y decir: 'Ok, este es mi viaje'", contó semanas después en una charla con Women's Health, luego de haber dicho adiós a su puesto como presentadora en televisión.

VER GALERÍA