El espectacular regreso de Mariah Carey a la celebración de fin de año

Cuando se trata de tomar las segundas oportunidades con todo el profesionalismo posible, Mariah Carey es toda una experta. Y para dar un ejemplo de ello tuvo que esperar justo un año para regresar al escenario del show anual Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest. En esta segunda presentación consecutiva en Times Square, la cantante se adueñó del escenario con el tema Vision of Love, que la dejó mucho más contenta que hace 12 meses, cuando los problemas técnicos que se topó en la transmisión en vivo la hicieron abandonar el escenario sin terminar su acto.

Es por ello que Mariah y sus miles de fans al rededor del mundo esperaban con ánimos esta nueva oportunidad, en la que la diva regresaría para reclamar su título como Reina de la Navidad. Minutos antes de que la gran bola bajara en Times Square para anunciar el inicio de un nuevo año, Mariah deleitó a los presentes con su voz, acompañada de un pianista y varias coristas que la ayudaban a dar mayor énfasis a la melodía.

El frío invernal no fue pretexto para que Mariah perdiera el estilo glamouroso que la define. Para esta presentación eligió un vestido largo en tono nude cubierto de cristales, y para cubrirse del frío, optó por un abrigo de piel en color blanco. El pelo lo llevó peinado en suaves ondas largas mientras que un par de grandes aretes de diamantes y un collar a juego enmarcaban su rostro.

A pesar de que Mariah no podía estar más contenta con el resultado de su show, expresó con cierta ironía que había ocurrido otro error en el espectáculo de este año. Carey resaltó que no había té caliente en el escenario para mantenerse aclimatada entre canciones. "Me dijeron que habría té. ¡Oh, es un desastre!", dijo con una sonrisa. Sin embargo, después de cantar Hero junto a un coro de gospel, bajó del escenario para encontrar su deseada taza de té, un divertido detalle que no dejó fuera de sus actualizaciones en las redes sociales.

Sin problemas técnicos

Con esta presentación, Mariah Carey puede eliminar por completo la mala experiencia que se llevó hace un año en el mismo show, cuando tuvo que batallar con los "problemas técnicos" que un apuntador la hizo pasar. En medio de su acto, era notorio que Mariah no podía escuchar al coro que la acompañaba cantante el tema de fin de año Auld Lang Syne. En ese entonces, y en una canción diferente, explicó un tanto mortificada: "No tuvimos una prueba de sonido para esta canción, así que diremos que fue un éxito número 1 y eso es todo, ¿okay?".

Para hacer aún más memorable esta noche, Mariah tuvo a los mejores acompañantes: sus hijos los mellizos Roco y Monroe. Los pequeños de seis años de edad vivieron su primer año en Times Square, contagiados de la emoción de la gente que con alegría inició la cuenta regresiva para despedir un año lleno de vivencias y dar la bienvenida al 2018. En sus caritas se podía notar el entusiasmo, aunque la más contenta de que los niños estuvieran ahí, fue la cantante, que por momentos no dejó de ver a sus hijos, fruto de su matrimonio con Nick Cannon, una bella imagen que siempre recordará.