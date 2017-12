¡Vaya forma de despedir el 2017! Salma Hayek dejó a todos sus seguidores boquiabiertos con una fotografía en sus redes sociales. En dicha imagen, la actriz de 51 años mostró su escultural figura con un bikini color morado, el cual deja a la vista sus curvas latinas. Abordo de un yate, con la cabellera alborotada, unas gafas de sol y un sombrero, la mexicana dejó ver lo mucho que está disfrutando de sus vacaciones.

La imagen, que lleva más de 278 mil ‘me gusta’, estaba acompañada por el siguiente mensaje: “Adoro el mar”. Salma agregó los hashtags con las palabras océano, naturaleza y sin filtro. Además de subir esa instantánea, publicó otra en la que se alcanza a ver de espaldas al mar. En ambas imágenes, la estrella de cine luce pensativa y por su expresión, refleja que disfruta de navegar y contemplar el océano.

La actriz de películas como Frida y Beatriz at Dinner no solo ha cautivado a sus seguidores, también a otras famosos como Alejandro Fernández y hasta la mismísima Kris Jenner, quienes le dieron like a su fotografía.

Esta no es la primera fotografía que Salma Hayek comparte en bikini. En agosto pasado, la esposa de Francois-Henri Pinault dejó sin aliento a sus seguidores con una imagen en la cual aparecía con un traje de baño de dos piezas, en color marrón. Con estas instantáneas, Salma deja claro que los años no pasan por ella.

¿Cómo logra verse así de radiante a sus 51 años?

En entrevista con el diario New York Times, la mexicana confesó que para estar perfecta a su edad llevaba a cabo una serie de rituales, los cuales aprendió de su abuela: “Me enseñó que la piel repone todo lo que ha perdido a lo largo del día por la noche. Por eso, nunca limpio mi piel por las mañanas”.

Sus grandes aliados para mantener un cutis terso y suave son el agua de rosas y la crema hidratante, pero sin duda su producto de cabecera es un aceite de su propia línea de productos de belleza, Nuance. El aceite de coco tampoco puede faltar en la rutina de belleza de Salma Hayek, el cual utiliza para desmaquillarse. “Por la noche me desmaquillo con aceite de coco, luego caliento una toalla en el microondas con agua de rosas para eliminar los residuos y conseguir un poco de vapor. También uso un limpiador de camomila, aunque el de leche de almendras y miel también deja la piel muy suave”.

En lo que se refiere a su pelo, la actriz no suele someterlo a cambios drásticos. “Es mi color natural, con canas incluidas. No me gusta teñirme, no quiero pasar el resto de mi juventud pretendiendo ser más joven y olvidándome de disfrutar de la vida”, explicó al periódico estadounidense. Agregó que tampoco lo corta con frecuencia; únicamente cuando sus estilistas lo hacen para algún evento. Sobre sus cejas, dijo: “Lo mismo ocurre con las cejas; crecen y crecen hasta que mi maquillador me mira y me pide que haga algo con ellas”.

A juzgar por sus fotografías en bikini, pareciera que la actriz lleva un estricto régimen alimenticio y de ejercicio, sin embargo, asegura que no es así: “No importa cuál sea mi filosofía de dieta porque no la sigo. No tengo disciplina, creo que es por el agotamiento. Me encantaría encontrar un nutriólogo que fuese capaz de decirme qué comer. Lo único que hago es no comer carne todos los días”.