El especial propósito de año nuevo de Alejandra Espinoza

El año nuevo está a la vuelta de la esquina y Alejandra Espinoza tiene un propósito muy especial que cumplir. Aunque la conductora de Univisión tiene una serie de proyectos que la mantienen ocupada, ha tomado la determinación de ayudar a quien más lo necesita.

Durante una entrevista con People en Español, la modelo comentó: “Hay una cosa que me he propuesto y no he cumplido. Quiero adentrarme un poquito más en causas benéficas. A mí siempre me ha gustado mucho ayudar, pero nunca he estado fija en el algún sitio, yo soy de las personas que a dónde me invitan, allá voy”.

Otro propósito que Alejandra quiere cumplir el año entrante es poner más atención en sus asuntos personales: “Soy la persona más despistada del mundo. En este preciso momento tengo 137 mensajes de texto sin contestar, porque siempre se me va el tiempo y se me olvida”, aseguró.

“Luego veo a las personas y hasta me da vergüenza porque nunca le contesté. La gente me conoce y saben cómo soy. Así que me perdona y no pasa nada, pero hay gente que no me conoce muy bien y se sienten mal”, explicó a la publicación.

Mientras se prepara para un 2018 lleno de trabajo, Espinoza disfrutará de los últimos días del año en compañía de su hijo, Matteo, y su esposo Anibal Marrero, quien llegó desde Puerto Rico con su familia para celebrar la Navidad y Año Nuevo:

“¡Es la primera vez que me va a tocar cocinar! Bueno, hice algo en Acción de Gracias, una codorniz al horno, porque no sé hacer pavo. ¡Me quedaron muy buenas! En esta ocasión me gustaría hacer pavo, pero tengo un poco de miedo. Me da miedo que se me queme, pero también que me quede crudo. También que no se vea muy bonito, así que optamos por hacer tamales”, explicó a MezcalTV con una sonrisa.

Una exitosa relación a distancia:

Sin duda, este ha sido un año muy especial para Alejandra y Anibal, pues celebraron su décimo aniversario de bodas. Aunque la conductora tuvo que mudarse a Los Ángeles por cuestiones de trabajo, mantiene una increíble relación con el productor.

“Hacemos Face Time todo el día. Nos vemos más cuando estamos separados que cuando estamos juntos. Anibal se despierta y tiene ganas de verme y de ver al niño. Matteo agarra el teléfono como si supiera cómo se hace. Las redes sociales y toda esa tecnología nos ayudan muchísimo a mantenernos cerca de la familia”, explicó al mismo portal.