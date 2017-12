¿Quién es Liza Soberano, la actriz filipina con el 'Rostro más bello del mundo'?

De la noche a la mañana, el nombre de Liza Soberano se ha convertido en uno de los más buscados al rededor del mundo. La razón no es otra más que la lista de la publicación inglesa TC Candler, responsable del rankin anual que enlista a los rostros más bellos del cine y la televisión a nivel mundial. Este año, Liza Soberano, una actriz filipino-americana de 19 años de edad, obtuvo el primer lugar en el conteo, pues de acuerdo a los representantes de 40 países, las facciones de la también modelo la hacen acreedora al título de la mujer con El Rostro más Bello de 2017.

Liza, famosa por su actuación en la serie Dolce Amore, nació en 1998 en Santa Clara, California. Se mudó a Filipinas a los 10 años, luego de que sus padres se divorciaran y creció junto a su papá, tíos y abuela en un ambiente muy familiar. La joven, que tiene nacionalidad estadounidense y filipina, inició su carrera en el mundo del espectáculo a los 10 años de edad, cuando fue modelo para varios anuncios de televisión que también la mostraban en comerciales impresos. Sus deseos de convertirse en actriz la motivaron para aprender a hablar con fluidez el filipino y, finalmente, a los 13 años de edad tuvo su primera oportunidad en la serie Wansapanataym. Su talento y gracia la hicieron perfecta para interpretar a Agnes en la serie Forevermore, rol que la llevó a la fama.

Liza, cuyo nombre real es Hope Elizabeth Hanley Soberano, desde entonces ha participado en distintos dramas juveniles, como My Ex and Whys, que la posicionó como una de las promesas del séptimo arte en 2017. Su presencia en la pantalla grande no pasó desapercibida para la lista de TC Candler, que desde hace un par de años la tenía en la mira como una de las actrices más bellas de la actualidad.

En 2016 la joven había aparecido en el ranking anual llevándose el segundo lugar debajo de la inglesa Jordan Dunn. Esta vez, la belleza de Liza dejó atrás a actrices reconocidas como Emma Watson, Selena Gómez, Keira Knightley, Lily Collins y Marion Cotillard.

La lista publicada por TC Candler es una tradición que data desde 1990 y que se ha convertido en una de las más esperadas de fin de año. De acuerdo a los críticos de cine que hacen la selección, su conteo no es una lista de popularidad, pero sí una búsqueda en la que representan el modelo de la belleza actual. Liza tomo el título con mucha alegria: "Una gran noticia para terminar el año", escribió en su perfil de Facebook.

Liza Soberano, ¿la doble de Ariana Grande?



Además de su aparición en la popular lista, Liza había adquirido cierta fama luego de que los fans de Ariana Grande notaran un gran parecido entre ambas. En algunas de sus fotografías de Instagram, el rostro de Liza luce bastante similar al de la cantante, tanto que ha logrado confundir a más de uno de los fans de Ariana.

