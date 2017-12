Lili Estefan se divierte con sus hijos en sus primeras vacaciones de vuelta a la soltería

A pesar de vivir un cierre de año complicado, Lili Estefan está disfrutando al máximo de las vacaciones decembrinas. En compañía de sus hijos, Lorenzo y Lina, la conductora viajó a Utah para disfrutar de las nevadas que han cubierto las montañas de aquel estado, que se caracteriza por ofrecer increíbles pendientes para practicar esquí en esta temporada.

Con gran ánimo, la presentadora de El Gordo y la Flaca compartió en redes sociales algunas imágenes de la divertida escapada familiar: “¡Con mis dos campeones! Seguirles el paso a estos dos en la montaña no es nada fácil. ¡Pero seguimos mi gente bella! Besos desde este lindo estado”, escribió junto a una fotografía en la que aparece esquiando junto a su hija.

Unas horas más tarde, Estefan compartió otra postal junto a Lorenzo y Lina en el restaurante de comida mexicana Blue Iguana, localizado en Salt Lake City: “Disfrutando de esta blanca Navidad faltando solo 3 días para recibir el año nuevo. Donde quiera que estén, ¡a celebrar lo bueno que nos trae la vida y a olvidar todo lo malo! Tenemos muchas razones por las que dar gracias a Dios”, escribió junto a la imagen.

Tres meses después de haber anunciado su separación, parece que la conductora ha recuperado su característico ánimo.En septiembre, Lili anunció de forma sorpresiva que había comenzado el proceso legal para divorciarse de Lorenzo Luaces, con quien estuvo casada durante cerca de tres décadas. Con un emotivo mensaje emitido a través de su programa, la conductora habló del complicado momento personal que estaba afrontando.

“El día de hoy sorpresivamente la noticia soy yo. Quiero contarles algo muy personal, con el corazón en la vida. Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido 28 años de mi vida. Después de la muerte de mi madre cuando era niña, este definitivamente es el dolor más grande que he tenido que vivir”, comentó.

Una temporada llena de sentimientos encontrados:

Las fiestas de fin de año siempre han sido una temporada complicada para Lili Estefan. Desde que era niña, la Navidad trae tristes recuerdos para la presentadora, pues fue en esa fecha cuando tuvo que despedirse de su madre, Becky García, quien falleció un par de días antes de Noche Buena.

“Mi madre cumplió años un diciembre 18 y falleció cuatro días después, un diciembre 22. El funeral fue el día 23, pero personalmente decidí no asistir. El día 24, enterramos a mi madre. Yo nunca disfruté la Navidad como lo hago ahora que tengo familia. Aún me cuesta mucho trabajo hablar del tema sin llorar, es una cicatriz muy grande”, comentó al programa Despierta América.