Khloé Kardashian muestra por primera vez su 'baby bump' con una rutina de ejercicio

Decidida a dar un giro completo en su vida, en los últimos años Khloé Kardashian adoptó un régimen saludable de dieta y ejercicio que no sólo aumentó su confianza, sino que también la guió a tener su propio reality, Revenge Body, en el que ayuda a las personas a tener un cuerpo fitness. Ahora que la socialité confirmó su embarazo con Tristan Thomas, no está dispuesta a quedarse en el sofá por el resto de su dulce espera y continúa con sus usuales visitas al gimnasio, en donde mostró su baby bump de seis meses.

VER GALERÍA

¡Khloé está imparable! Desde el fin de semana ha compartido sus rutinas de ejercicio en las redes sociales, en donde varios de sus seguidores la criticaron por el esfuerzo que realiza en su estado. Para aclarar esas opiniones, la estrella de la televisión compartió un enlace en el que explica las ventajas de mantenerse en forma durante el embarazo además de revelar que no se arriesgaría sin antes consultarlo con un profesional. "Para los que se creen fisioterapeutas de inmediato, mi doctor y yo nos comunicamos y mis ejercicios están aprobados y muy altamente recomendados. ¡Gracias, chicos! No me hagan que deje de compartir", escribió.

Una publicación compartida de Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) el Dic 28, 2017 at 3:03 PST

Notas realcionadas:

- Ahora que ha confirmado su embarazo, Khloé Kardashian podría copiar estos looks premamá de Kim

- Khloé Kardashian confirma su embarazo con esta linda foto

Sin hacer caso a sus detractores, Khloé continuó con su rutina de ejercicio en la que mezcla pesas y resistencia, una nueva serie de videos en las que presumió del todo su pancita de embarazo. Para hacer más cómoda su visita al gimnasio, optó por leggings negros que combinó con una sudadera gris de la marca Adidas. Y como toda una Kardashian lo sabe, el estilo es primero no importa en dónde se encuentre, por ello recogió su pelo con una cola de caballo que dejaba sueltos algunos mechones alrededor de la nuca.

Una publicación compartida de Khloe Kardashian Snapchats❕ (@khloesnapchats) el Dic 28, 2017 at 3:06 PST

Su compañera ideal para estas rutinas no fue otra más que su hermana Kourtney Kardashian, quien lució bastante relajada en leggings negros y playera de manga larga a juego. Ambas chicas no paraban a pesar de la intensidad de la actividad física que realizaban al ritmo de la música que ambientó su estancia en el gym.

Feliz de no ocultar su embarazo



Khloé Kardashian recién confirmó su primer embarazo, mismo que los rumores anticipaban desde hace casi tres meses. Durante medio año, la hermana de Kim Kardashian supo ocultar su pancita con estratégicas fotografías en las que cubría su cuerpo. Incluso en sus salidas en público, la novia de Tristan Thomas hizo uso de los trucos de vestir básicos, como sólo utilizar color negro o cubrir su cuerpo con suéteres largos, para no dejar ver los primeros cambios de su figura.

VER GALERÍA

Fue con una tierna foto en blanco y negro con la que Khloé y Tristan finalmente gritaron a los cuatro vientos que se encuentran esperando a la cigüeña. "¡Mi sueño más grande se ha hecho realidad! ¡Vamos a tener un bebé!", escribió la futura mamá junto a la imagen de su pancita al descubierto, abrazada por Tristran y Khloé.