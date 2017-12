El 'look' más extravagante con el que David Bisbal nos ha sorprendido

El nuevo estilismo de David Bisbal ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta. Aunque podría tratarse de una broma de los Santos Inocentes, el artista ha indicado en su cuenta de Instagram que se trata del nuevo 'look' con el que aparecerá en su próximo tema 'Ahora voy yo'. El almeriense, que aparece con una gorra visera hacia arriba, camiseta ancha a juego con la gorra y unas amplias y largas cadenas de oro, se dirige a sus fans con un acento nada andaluz y muy latinoamericano.

"Grabando mi nueva canción! “Ahora voy yo” qué bien me lo estoy pasando en la creación del videoclip! De Almería pal mundo! Quitaros del medio!!!!!", escribe junto a este vídeo en el que aparecen varios fondos de estudio.

Sus fans, a sabiendas del día que es hoy, han dudado de la veracidad de este nuevo estilismo y hasta del título del nuevo single del artista. "Esto suena a inocentada. ¡No es tu estilo para nada!", escribe una de sus seguidoras. "¿Ahora vas a cambiar de estilo David? ¡No cambies que me encanta tu sello! ¿El título de la canción es verdad? Es que hoy no me creo nada...", reconoce otra de ellas.

Lo cierto es que este tema podría ser uno de los nuevos proyectos musicales que el cantante nos había anunciado para el 2018, donde se encontraba una canción inédita con una especial colaboración, aún sin desvelar.

El cantante se encuentra en su tierra para pasar la Navidad en familia. Bisbal está ya en casa descansando al lado de las mujeres de su vida, su hija, Ella, de 7 años y fruto de su relación con Elena Tablada, y su pareja, Rosanna Zanetti. El cantante y la venezolana comenzaron su historia de amor en la primavera de 2016 y, un año después, el 20 de abril de 2017, dieron un paso más en su relación, inscribiéndose como pareja de hecho en el registro del Ayuntamiento de Aljalvir, Madrid, aunque el deseo de ambos es formalizar su unión más adelante. ¿Habrá boda para 2018?