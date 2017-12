Georgina Rodríguez y su impresionante figura en la gran noche de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha celebrado su gran 2017 con una fiesta por todo lo alto. El futbolista organizó su propia gala para conmemorar "el mejor año" de su carrera deportiva. Como era de esperar, el madridista llegó del brazo de una espectacular Georgina Rodríguez.

La modelo, de 23 años, estaba radiante con un 'look' que acentuaba su escultural figura. Viendo estas imágenes parece mentira que diera a luz a su hija el pasado 12 de noviembre. Su recuperación ha sido increíble, ya que se mantuvo activa hasta el último momento. "Me encanta hacer deporte y comer sano, así que no ha sido ningún esfuerzo para mí. Lo único que he echado de menos es el jamón ibérico, el chorizo y el fuet. Cuando nació Alana fue lo primero que pedí”, dijo a ¡HOLA! entre risas.

Tampoco faltaron a la fiesta la familia del astro portugués, su madre, Dolores Aveiro, y sus hermanas, Elma y Katia. Con ellas y con un sinfín de amigos, entre los que se encontraba Lorena Van Heerde, celebró que este año ha logrado cinco títulos con el Real Madrid (Champions, Liga, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y de España) y ha ganado su quinto Balón de Oro, así como el premio The Best por segundo año consecutivo y el premio de la UEFA al mejor jugador del año.

2017 ha sido un año muy especial para Cristiano Ronaldo. Al éxito deportivo tiene que sumar el personal. Georgina y él se han vuelto inseparables y han visto cómo su relación se fortalecía con la llegada de tres nuevos miembros a la familia, los mellizos Eva y Mateo, y la pequeña Alana Martina, su primera hija en común. "Cristiano y yo tenemos una relación muy bonita", aseguraba la modelo en ¡HOLA! con motivo de la presentación mundial de su bebé. "Estoy muy feliz, rebosando amor por cada poro de mi piel", añadía.

Al año que viene, la pareja planea casarse, según informa la prensa lusa, un enlace que pondría el broche de oro a una relación muy breve, pero intensa, que vio la luz a finales de 2016.