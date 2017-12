Antonio Banderas ha sido una de las estrellas invitadas a la exclusiva fiesta de Navidad celebrada por Porcelanosa en el Hotel Miramar de Málaga, su tierra natal. El actor internacional, que está rodando actualmente la segunda temporada de 'Genius', donde interpreta a Pablo Picasso, ha hecho balance sobre este agridulce 2017 en una sincera entrevista para HOLA.com. Desde sus problemas de salud, sufrió un ataque al corazón el pasado 26 de enero, hasta el fallecimiento de su madre, Ana Bandera Gallego, en el mes de noviembre han marcado el año del interprete. 'No quiero morirme en vida, hay muchas cosas que quiero hacer y muchos trabajos que me gustan y me encuentro bien', ha afirmado Banderas para aclarar que su estado no le ha impedido renunciar a nuevos proyectos profesionales. Pero también ha vivido experiencias inolvidables al lado de su pareja, Nicole Kimpel, y de su hija, Stella del Carmen, de 21 años, con la que acaba de hacer un magnífico viaje, ¿a dónde?