Jaime Camil sobre su éxito en Estados Unidos: 'El universo confirmó mi decision de probar suerte ahí'

Como la mayoría de actores en Hollywood, el camino profesional de Jaime Camil en Estados Unidos no fue del todo sencillo. Antes de convertirse en Rogelio de la Vega en la serie Jane the Virgin, el mexicano tuvo que tocar muchas puertas, una decisión que cambió su vida hace 10 años, cuando optó por probar suerte fuera de su país natal. Para no perder ninguna oportunidad en la Unión Americana ni en México, Jaime recordó cómo tuvo que "pedir permiso" para poder ir de un país a otro sin que esto le trajera problemas con sus papeles en Televisa.

“Por diez años estuve viniendo a Estados Unidos y fui mucho tiempo rechazado, así que cuando estaba haciendo Qué pobres tan ricos y sin tener nada de trabajo en Estados Unidos, le dije a la productora Rosy Ocampo que me diera permiso, no vaya a ser la de malas y me llamen. Y sí ocurrió”, contó Jaime Camil a Univisión cuando recordó cómo era su vida antes de protagonizar Jane the Virgin junto a Gina Rodriguez.

Pero no todas las llamadas fueron directas hacia el éxito. El actor de 44 años y esposo de Heidi Balvanera vio cómo muchas puertas se cerraban, lo que lo obligó a seguir probando con nuevas oportunidades. “El universo conspiró y me confirmó mi decisión de probar suerte en Estados Unidos. No me puedo quejar de cómo me ha ido. Yo ya llevaba haciendo la clásica temporada de pilotos y audiciones aquí y allá; creo que la profesión de ser actor es donde más experimentas el rechazo uno tras otro y puertas cerrándose en tu cara una tras otra, es la naturaleza misma de la profesión”, dijo. Por fortuna, su perseverancia y profesionalismo fueron tomados en cuenta. “Fue bien curioso. Cuando decidí probar suerte en Estados Unidos pedí permiso, y aunque no tenía nada concreto, me aparecieron tres invitaciones”.

Sin embargo, ninguna de esas invitaciones prosperó en la televisión. Pero el destino no se equivoca, pues tenía preparado para él el papel que lo lanzaría a la fama internacional. De forma directa, a Jaime Camil lo invitaron a trabajar en Jane the Virgin, sin pasar por la difícil etapa de la audición. Desde hace cuatro años, Jaime también es conocido como Rogelio de la Vega y con ese papel asegurado para una quinta temporada, el actor no descarta participar en un largometraje mexicano. “Aunque sé que es muy difícil porque tendrá que coincidir con los tiempos de descanso de la serie, pero estamos intentándolo", dijo al respecto.

Un hogar en Los Ángeles



Una década atrás, Jaime quizá no se imaginaba que sería justo en Los Ángeles en donde tendría su hogar junto a una familia propia. El actor contrajo nupcias con la modelo Heidi Balvanera en una bella boda celebrada en 2013. Dos años antes de pasar por el altar, la pareja había recibido a la cigüeña, quien les entregó a su primera hija, Elena, hoy de seis años de edad. La pareja repitió la dicha de convertirse en padres el 3 de octubre de 2014, cuando dieron la bienvenida a Jaime Camil III, a quien presentaron en exclusiva en las páginas de ¡HOLA! un mes después de su nacimiento.

