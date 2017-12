Beyoncé y Blue Ivy llevan a Jay-Z al confesionario en un nuevo video tras revelar su infidelidad

Disculparse por la falla que tuvo en su matrimonio con Beyoncé no ha sido cosa sencilla para Jay-Z y, al parecer, las palabras no son suficientes para demostrar su arrepentimiento. Si bien el mes pasado ya había confesado su traición en su entrevista más emotiva, y acertó los detalles de aquellos momentos en su reciente disco, 4:44, ahora Jay-z busca dejar huella de su disculpa de forma visual. A punto de lanzar su próximo sencillo, Family Feud, el neoyorquino adelantó un teaser del video de la canción, en el que lo acompañan Beyoncé y Blue Ivy al interior de una iglesia.

Jay-Z tan sólo ofreció un par de segundos del nuevo video, pero bastó para que los fans de la afamada pareja ataran cabos, tal como lo hicieron en el pasado, cuando Beyoncé parecía revelar la infidelidad de su esposo en su álbum Lemonade. En el clip, el rapero busca confesarse mientras la Queen Bey lo mira con cierta frialdad. Como si se tratara de sus recuerdos, en un plano en blanco y negro aparece una pareja besándose, misma que causa dolor en los protagonistas de esta historia basada en la vida real de ambos cantantes.

La trama hace referencia a la infidelidad de Jay-Z hacia Beyoncé, que él también relata en las letras de su nuevo álbum y de la que habló para The New York Times. “Tienes que sobrevivir. Entonces entras en un modo de supervivencia y cuando entras en ese modo, ¿qué ocurre? Apagué mis emociones, me cerré, incluso con las mujeres, te cierras emocionalmente, por lo que no puedes conectarte, en mi caso fue profundo. Y luego todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad, por ejemplo”, confesaba abiertamente a Dean Baquer hace unas semanas.

Antes de hablar con el corazón en la mano, las pistas estaban escritas en lo que parecía una batalla musical entre él y Beyoncé. La cantante había lanzado su disco más personal explicando lo mal que se sentía después de descubrir el engaño. Meses más tarde, Jay-Z daba detalles de su arrepentimiento en 4:44. A pesar de que ambos lo habían dicho, ninguno lo había confesado públicamente.

En sus disculpas líricas y visuales, Jay-Z no se olvida de su primogénita, Blue Ivy, quien también aparece en el video. La pequeña de cinco años camina hacia el altar tomada de la mano de papá luciendo un vestido blanco con grandes mangas decoradas por plumas. El pelo recogido lo más alto posible da el toque final al look con el que la niña debuta en el video de su padre.

Beyoncé, de 36 años, se robó las cámaras con un atuendo aún más elegante que el de los domingos en la iglesia. Un vestido azul marino con hombros descubiertos engalana a la cantante, quien también usó un corsé negro para este video. El gran sombrero a juego y los distintos collares de oro enmarcaron su rostro también decorado con un par de aretes colgantes.

Como si ambos trataran de hacer referencia a sus propios discos, Jay-Z y Beyoncé aparecen en un confesionario por separado. Ahí, la cantante mostró un nuevo look con un mini vestido negro a juego con guantes largos, y decorado con grandes mangas blancas que casi parecen una capa. Un par de maxi aretes circulares y un medallón similar completaron su outfit.

Los disgustos están en el pasado



A pesar de que ambos cantantes continúan haciendo referencia a la infidelidad que atravesó su matrimonio, la pareja se encuentra más unida que nunca. De acuerdo a las palabras de Jay-Z, ambos tomaron su música y arte como una sesión de terapia de pareja en la que se desahogaron por completo. "Comenzamos a hacer música juntos. Eso fue en lo que se convirtió. Nunca hubo un punto en el que me haya dicho ‘estoy haciendo este álbum’ yo siempre estuve allí”.

Seguro de haber superado ese oscuro episodio de su vida personal, Jay-Z dio a entender que el divorcio no forma parte de sus planes. Su confesión toma más valor pues en junio de este año, después de haberse reconciliado y dejado atrás los malos ratos, el rapero y Beyoncé dieron la bienvenida a sus mellizos Rumi y sir Carter, quienes parecen haber sellado la buena relación que hay entre los dos.

