Selena Gomez y su mamá suman una nueva causa a su distanciamiento

La relación entre Selena Gomez y Justin Bieber ha sido un ir y venir desde sus inicios. Y justo cuando la cantante parecía haber olvidado a su ex en brazos de The Weeknd, retomaron el contacto, y al parecer, su romance. Esta nueva oportunidad entre los dos no dejaría muy contenta a la familia de Selena, en especial a su mamá Mandy Teefey quien, según reportan medios internacionales, se distanció de la cantante luego de que decidiera seguir con Justin. Sin embargo, nuevos reportes señalan que entre madre e hija ya existían tensiones incluso mucho antes de que Bieber reapareciera en escena, mismas que serían la verdadera causa de la brecha que hay entre ambas.

Al parecer, Mandy y Selena vivieron momentos de mucha tensión cuando la cantante prescindió de su mamá en el papel de manager, algo a lo que Mandy se oponía. "Selena siempre ha dicho que la persona que significa más para ella es su madre, Mandy, pero aun así tienen un historia muy complicada", explica E! News. Los roces familiares fueron más allá, al grado de no tener comunicación por más de un año, ni siquiera con la hermana de Selena, un conflicto del que Brian Teesfey, esposo de Mandy, fue testigo.

Sin embargo, el vínculo entre madre e hija es más fuerte y, con el tiempo, volvieron a contactarse. "Mandy y Brian hicieron todo lo que pudieron por Selena, y cuando ella la despidió, resultó muy doloroso para Mandy a niveles emocionales y profesionales. Perdió toda su influencia como mánager cuando Selena la dejó. Resultó muy duro, pero eventualmente reconectaron", agrega el portal. La prueba sería que la también actriz se acercó a Mandy para producir juntas la afamada serie 13 Reasons Why, en la que trabajaron hombro a hombro a pesar de sus diferencias. Tiempo después, Mandy apoyó por completo a Selena en el trasplante de riñón que recibió de su amiga Francia Rasia.

Justin Bieber, el novio que Mandy no acepta



Si bien Justin no parece ser la razón de sus problemas, sí supone una razón más entre la batalla de madre e hija. Justo cuando los portales de noticias mostraban las fotografías de ambos en lo que parece ser una escapada de pareja a Seattle, Mandy y Selena dejaron de seguirse en las redes sociales.

Para Mandy no fue nada fácil ver a su hija muy triste a causa de su separación con Bieber en 2015, una ruptura tormentosa que no le gustaría revivir en los próximos meses. Quizá es por ello que Mandy no mira con buenos ojos el reencuentro de Jelena, como sus admiradores los llaman cuando están juntos, una situación que, según rumores, derivó entre ambas una acalorada discusión que tuvo que ser intervenida por la policía de California y que terminó con Mandy en el hospital. Mandy acudió de manera voluntaria y acompañada de los agentes al hospital en el que recibió tratamiento para el ataque de ansiedad que, según reporta TMZ, tuvo después de enterarse que su hija y Justin podrían estar tomando terapia de pareja.

VER GALERÍA

Pero lejos de los detalles que su reencuentro con Justin Bieber ha causado en su círculo más cercano, Selena Gomez está firme en su decisión de seguir con él. Mandy, por su parte, ha preferido dar espacio a su hija para aclarar su mente aunque, de acuerdo al portal, no está contenta con la idea de que Justin vuelva a ser parte de sus vidas.