Shakira y Piqué disfrutan del 'basket' con sus hijos

Solo hay que echar un vistazo a estas imágenes para comprobar lo bien que le está sentando a Shakira la Navidad. La cantante ha puesto rumbo a Nueva York con su familia para celebrar estas fechas tan señaladas. Nada más aterrizar, disfrutaron de las estrellas de la NBA en un partido que enfrentó a los Knicks y a los Philadelphia 76ers en el mítico Madison Square Garden, protagonizando una estampa de lo más entrañable. Shakira y Piqué se mostraron tan enamorados como el primer día, desmintiendo una vez más los rumores de crisis en su relación. También se deshicieron en mimos y atenciones con sus hijos, Milan y Sasha, de cuatro y dos años, respectivamente.

VER GALERÍA

Los pequeños iban vestidos iguales. Misma sudadera y mismos pantalones para una tarde de basket. La única diferencia eran sus zapatillas. Las de Milan eran más deportivas, y las de Sasha más festivas, con luces de colores en la suela. Shakira y Piqué supieron entretener a los niños cuando el partido se les hacía demasiado largo. Cosquillas, abrazos, besos y fotos, muchas fotos, porque la familia Piqué Mebarak no pasó desapercibida entre el público y más de uno quiso inmortalizarse con ella.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

También hubo tiempo para saborear el típico 'hot dog' neoyorquino. Shakira, Piqué y Milan se comieron uno, mientras que Sasha optó por un helado de chocolate. Tampoco faltaron las palomitas. Un gran festín para un encuentro que tuvo lugar el pasado 25 de diciembre, y que ganaron los Philadelphia 76ers (98-105).

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Dicen que después de la tormenta viene la calma y parece que así ha sido en el caso de Shakira. La cantante se ha refugiado en su familia en el momento más complicado de su carrera profesional. Tras agravarse sus problemas en la garganta, tuvo que aplazar su gira mundial a principios de noviembre. "Tengo una hemorragia en mi cuerda vocal derecha. Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible", decía el comunicado enviado a sus seguidores a través de sus redes sociales.

- Un viaje en familia a Nueva York, la mejor medicina para Shakira

- EXCLUSIVA: Shakira disfruta de una escapada en la nieve con Piqué y sus hijos

'El Dorado World Tour' significaba la vuelta a los escenarios de la artista colombiana después de dedicarse los últimos seis años a su familia, por lo que la expectación era máxima y la cantante era consciente de ello. Según algunos especialistas, además del parón obligatorio en su carrera para mantener reposo y evitar así la intervención quirúrgica, Shakira debería aprender a cantar de nuevo para corregir su técnica si no quiere que corra peligro su permanencia sobre los escenarios, a los que, como ella ha dicho, sueña con volver por sus hijos: "Me duele no poder cantar por ellos. Les hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes".