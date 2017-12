El gesto solidario de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo por Navidad

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no pueden pedirle más a la vida: han formado una gran familia y atraviesan uno de sus mejores momentos. Conscientes de lo afortunados que son, han querido tener un gesto de lo más solidario con aquellos que más lo necesitan y que lo están pasando mal en estas fechas tan señaladas. La pareja ha realizado una donación conjunta al Banco de Alimentos, la organización benéfica que trata de conseguir gratuitamente alimentos para distribuirlos entre los más necesitados. Ellos mismos fueron personalmente a la sede de la entidad para hacer efectivo el donativo.

Esta ayuda se suma a otros muchos actos desinteresados que el delantero del Real Madrid ha hecho. En octubre pagó los cuidados médicos de las 370 víctimas afectadas por los incendios de Portugal. "Imposible quedar indiferente ante esta tragedia. Solidario con familiares y amigos de las víctimas. Apoyo total a los bomberos que arriesgan sus vidas para ayudar de la mejor manera posible", escribía en su perfil de las redes sociales. Igual de solidario y comprometido con su país se mostró en 2010 cuando disputó un partido benéfico cuya recaudación fue a parar a los damnificados por el temporal que azotó Madeira y que causó más de una carentena de víctimas mortales, 120 heridos y decenas de evacuados.

El lado benéfico le viene de lejos a Cristiano y siempre ha usado la fama para ayudar a quien más lo necesita. En el año 2015 fue elegido el deportista más solidario del mundo por la ONG Dosomething. org. También ese año fue considerado por la web Athletes gone good como el deportista de elite más solidario del mundo y por usar su popularidad "como portavoz de calado mundial para varias causas benéficas, entre ellas erradicar el hambre infantil, la obesidad y la biodiversidad", según el portal.

Además de prestar colaboración a organizaciones benéficas, el portugués también ha ayudado a muchas personas anónimas como fue el caso de Erik Ortiz, un niño que nació con una enfermedad rara que le provocaba más de 30 ataques de epilepsia en un día, pudiera ser intervenido. El jugador no lo dudó y subastó una camiseta y unas botas con su firma en beneficio del pequeño. Además le regaló fotos, un póster y se ofreció a pagar el coste de la operación. Gracias a la repercusión que tuvo el caso las donaciones se multiplicaron. Finalmente, Ronaldo abonó más de la mitad de los 50.000 euros que costaba la intervención. En 2012 Cristiano conoció a Nuhazet, un niño de 9 años, afectado de cáncer con metástasis en la columna vertebral cuyo sueño era estar con su ídolo; el futbolista lo invitó a verlo desde el palco.

Cristiano, criado en un modesto barrio de Funchal (Madeira), no se olvida nunca de sus orígenes pese a que ahora la fama le sonría, y por eso también donó casi 140.000 euros para el centro de tratamiento contra el cáncer en Portugal, donde su madre Dolores Aveiro fue tratada en 2008 de un cáncer de mama.

A principios de noviembre el delantero del Real Madrid reconocía a la revista ¡HOLA! que desde que ha sido padre ha cambiado. "La paternidad me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me ha ablandado y dado una nueva perspectiva sobre lo que de verdad importa en la vida", comentaba a la revista en su entrevista más personal. Una transformación que le ha hecho volcarse con los que necesitan ayuda y ser especialmente sensible con el sufrimiento de los más pequeños. En alguna ocasión ha visitado las plantas de pediatría de varios hospitales a los que acude de forma anónima y donde charla con los niños y les distrae para que se olviden de que están ingresados.

Tampoco es la primera vez que Georgina muestra su lado solidario. El 24 de noviembre visitó el Rastrillo Nuevo Futuro donde acudió al puesto de Portugal, país de origen de su novio. Durante su recorrido por las instalaciones, la modelo demostró su interés por las causas sociales y benéficas, especialmente aquellas que tienen que ver con la infancia, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta su reciente maternidad.