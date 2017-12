¡Adiós a las libras de más! JLo y Thalía, de vuelta al gym tras la cena de Navidad

La cena y los preparativos de Navidad quedaron atrás, y es hora de regresar a la rutina física. Por lo menos es lo que tienen en mente Thalía y Jennifer Lopez, quienes no esperaron un minuto más para deshacerse de las calorías extra que pudieron haber consumido este fin de semana entre manjares de pavo, relleno y muchos postres. Para ambas cantantes, la llamada 'operación bikini' ha comenzado y desde ahora ponen manos a la obra para lucir cuerpazo en cualquier época del año, incluso con el festejo de fin de año a días de distancia.

Después de festejar con su esposo, Tommy Mottola y sus hijos, Sabrina y Matthew, Thalía dedicó varias horas al ejercicio. En el gym que tiene en casa, la también actriz se esmeró en hacer algunas repeticiones de pilates que a primera vista parecen sencillas, pero al ejecutarse resultan un verdadera prueba de fortaleza. "¡El daño no ha sido tanto! Y no hay excusas, hoy es el día para seguir cuidando de tu cuerpo", escribió junto al video de su rutina. Con esas palabras, Thalía explicó que no se excedió con la cena navideña, algo que queda bastante claro en el clip, en donde muestra parte de su trabajado abdomen con un par de leggings a la cintura y un sujetador deportivo, su look ideal para hacer ejercicio y mantener su estilo.

Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el Dic 25, 2017 at 1:39 PST

Jennifer Lopez no se quedó atrás y también recurrió al ejercicio para eliminar los excesos de esta Navidad. Al igual que Thalía, no esperó más de 24 horas para regresar al gimnasio, en donde también presumió de su torneada figura con un tank top negro y leggings en color gris. Ambas cantantes saben que para mantener el pelo en orden durante los minutos de ejercicio, un recogido alto es lo ideal.

Jen no necesitó más que una sesión de yoga para moldear su figura después de las celebraciones decembrinas. También con un video, la novia de Alex Rodriguez dejó ver lo intensa que es su rutina que, similar a la de Thalía, parece poco complicada pero requiere más esfuerzo. En lugar de una complicada máquina como la de la intérprete de Habítame siempre, la Diva del Bronx sólo necesitó un tapete azul, un par de toallas y dos botellas de agua para hidratarse. Con ello, ambas dejan claro que no es necesario suscribirse a un gimnasio ni esperar a inicios de año para mantener una figura delineada, ya que dieron muestra de cómo activarse sin salir de casa.

Dos familias, dos navidades inolvidables



Además de los deliciosos platillos de Navidad, Jennifer Lopez y Thalía pasaron una noche muy familiar este fin de semana. En casa de los Mottola-Sodi, Thalía y sus hijos se vistieron con prendas decoradas con detalles navideños. La mexicana llenó de regalos a sus pequeños antes de compartir la cena en una hermosa mesa que decoró para la ocasión.

Jennifer Lopez también se quedó en casa con su familia, esta vez con más integrantes que el año pasado. La cantante y su novio, Alex Rodriguez festejaron su primera Navidad juntos, un día memorable al que se sumaron los hijos de JLo con Marc Anthony, Eme y Max. Después de la tradicional cena rodeados del frío de Nueva York, se trasladaron a Miami para disfrutar de un mejor clima que le permitió al ex beisbolista darse un chapuzón en la alberca de su casa.