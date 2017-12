Lin-Manuel Miranda, con profunda tristeza, se despide de su abuela en plena Navidad

Lin-Manuel Miranda y su familia atraviesan por momentos bastante difíciles. Este domingo 24 de diciembre, en lugar de celebrar la Navidad con una cena y los mejores recuerdos del año, los Miranda tuvieron que despedirse de uno de sus seres más queridos, la abuela Mundi. Aunque no se trataba de su abuela biológica, la mujer fue una de las personas más importantes para Lin-Manuel, quien se encuentra a la espera de su segundo bebé, y que además no dejó de publicar en su cuenta de Twitter fotografías de los momentos más memorables junto a ella.

Justo en esa red social, el creador de Hamilton fue en donde se despidió de su abuela con un mensaje que confirmaba la triste noticia: "La abuela Mundi falleció la mañana de esta Navidad. Quizá tenga más palabras en el futuro, pero por ahora mi corazón está hecho pedazos y así es como estará por algún tiempo". Y tenía razón. Días después de despedirse de su abuela, cuyo nombre real era Edmunda Claudio, las palabras fluyeron un poco más, al igual que los recuerdos acompañados de las imágenes más conmovedoras de su álbum familiar.

Momentos con Sebastián, su hijo de hoy seis años de edad, Lin-Manuel abrazado a ella con mucho cariño, o la imagen de Mundi sonriendo son algunos de los recuerdos que el productor de Broadway compartió con sus seguidores. El cariño que tuvo por ella fue tan grande que como homenaje cambió la foto de su perfil en Twitter por la de Mundi, y no dejó de recordarla cuando compartió una foto más, esta vez del día de su boda con Vanessa Nadal en 2010.

Aunque no reveló las causas de la muerte de Claudio, el productor y director puertorriqueño explicó que había pasado sus últimos años en el Centro Geriátrico Isabella en Washington Heights, en donde cuidaban muy bien de ella. Ese vecindario, además de ser familiar para Mundi, es el mismo en donde Lin-Manuel pasó su infancia y en donde atesora los recuerdos más gratos de sus primeros años.

Toda una inspiración



La figura de la abuela Mundi siempre estuvo presente en la vida profesional del creador de In the Heights, tanto que en 2007 escribió para Broadway.com parte de sus memorias recordando su niñez con ella. Con precisión en los detalles, explicó que años antes de dedicarse por completo a él y su hermana, fue la nana de su papá cuando vivían en Vega Alta, Puerto Rico. Con una familia de padres trabajadores, Mundi fue esencial para ellos, y desde el momento que nació Lin-Manuel, no sólo cuidó de él noche y día, sino que también creó un lazo bastante especial con el productor.

Edmunda Claudio también sirvió como inspiración para que Lin-Manuel diera vida al personaje de la Abuela Claudia en In the Heights, mismo que Mundi pudo ver en los escenarios. En la semana de apertura de Hamilton, Lin-Manuel bromeó con los comentarios de su abuela, quien pudo ver la matiné en febrero de ese año. "La abuela Mundi está viendo la obra. Espero que Hamilton le guste más que Heights, porque de su personaje, me dijo: 'Hiciste que me sacara la lotería ¡¿y luego me mataste?!'", escribió el productor.

A pesar de los bellos recuerdos y los detalles que ha dado sobre la muerte de su abuela, el puertorriqueño ha preferido mantener en secreto para la familia los pormenores del servicio fúnebre.