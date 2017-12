Kylie Jenner reaparece en el Snapchat de Khloé Kardashian

Aunque no hubo rastro de ella en la tradicional postal navideña de las Kardashian-Jenner, Kylie Jenner sí acudió a la fiesta de Nochebuena de Kris Jenner, realizada el domingo pasado. Khloé Kardashian compartió en su Snapchat una serie de fotografías en las que ambas aparecen sonrientes posando en una cabina de fotos, en la cual todos los invitados hicieron sus mejores poses.

VER GALERÍA

Khloé, quien recientemente anunció que está esperando a su primer bebé al lado de Tristan Thompson, subió dos fotografías con su hermana menor. En las instantáneas, a blanco y negro, no se aprecia la pancita de Khloé, pues fueron tomadas cuidadosamente de tal forma que no se vieran los cuerpos de ambas. Así que, hasta el momento, no hay pista alguna de que Kylie Jenner, la menor del clan de las Kardashian-Jenner, esté esperando un bebé al lado de su pareja, Travis Scott. En septiembre pasado, People reportó que la joven de 20 años estaría en la dulce espera junto a su novio, sin embargo ninguno de los dos lo ha confirmado. Según la publicación, ambas hermanas tendrían seis meses de embarazo.

VER GALERÍA

Mientras Khloé y sus hermanas Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West y Kendall Jenner compartieron en sus redes sociales fotografías y videos de la fiesta de Nochebuena, Kylie no publicó nada acerca de la celebración, ni apareció en los posts de sus familiares. Una fuente reveló a People que Kylie sí estuvo en la fiesta, pero que todo el tiempo estuvo alejada de las cámaras.

VER GALERÍA

El informante de la fiesta señaló que la joven se veía muy bien. “Kylie se dejó ver increíble, pero su baby bump no llamó mucho la atención”. La fuente añadió: “Ella todavía actúa como si quisiera mantener su embarazo en privado”. Sobre la fiesta de la mamá de las estrellas de reality show, agregó: “Todo mundo se la pasó bien. Kris siempre hace las mejores fiestas. Todo fue maravilloso, no hubo drama”.

Más notas como esta:

- ¿Ha celebrado Kylie Jenner el baby shower de su bebé?

-Kylie Jener, entre rumores de embarazo, dice adiós a su larga melena

Kylie Jenner, ¿embarazada sí o no? No da pistas sobre su condición

Mientras Khloé Kardashian confirmó su embarazo la semana pasada, y Kim Kardashian ha sido muy abierta respecto a su tercer hijo, el cual fue concebido a través de un vientre de alquiler, Kylie Jenner se ha mantenido hermética sobre su actual situación.

VER GALERÍA

En noviembre pasado, salieron a la luz unas imágenes en las que aparecía usando ropa holgada y lucía unas amplias caderas. Sobre esas fotografías, Jenner dijo que estaban editadas. Sin embargo, la agencia que las tomó indicó que ninguna de ellas había sido retocada digitalmente. A través de su cuenta de Twitter, Kylie expresó su molestia por la supuesta edición de las imágenes. “Antes que nada, si van a alterar mis fotos, revisen bien las líneas que quedaron chuecas. La segunda foto está claramente alterada”, escribió.

VER GALERÍA

X17Online respondió al reclamo de Kylie a través de su página web. La agencia publicó un comunicado en el cual aseguraba la autenticidad de las imágenes. “No Photoshop, #nofiltros, no aditivos, no conservadores—todo orgánico y todo REAL!!”. En tanto, el tabloide inglés Daily Mail —el cual publicó en exclusiva las fotos —también confirmó que el material no había sido alterado digitalmente.