Las montañas rocosas y nevadas de Colorado vuelven a ser este año el refugio navideño de Melanie Griffith. La actriz ha regresado a Aspen para disfrutar de estas incomparables fechas, y con una compañía de lujo, la de sus hijas. Aunque desde que se hiciera público su divorcio de Antonio Banderas, Melanie no ha dejado de visitar su hogar en Aspen, en esta ocasión, la artista se ha mostrado visiblemente más feliz gracias a ellas, Dakota Johnson y Stella del Carmen.

No obstante, no estuvieron solas. En los días previos a la noche más emotiva del año, Melanie se dejaba ver dando un paseo por las exclusivas tiendas de la zona junto a su gran amiga, la actriz Goldie Hawn. Una jornada de shopping que no ha pasado desapercibida para los medios internacionales.

Diarios como MailOnline se han hecho eco de la especial jornada de ambas actrices en una boutique de cosméticos dentro de la cual protagonizaban una improvisada “sesión de maquillaje”, o así al menos lo han descrito los gráficos que se encontraban cubriendo el insólito momento.

Pruebas de lápiz de labios, ‘test’ de sombras de ojos… Tanto la hija de Tippi Hedren como su inseparable amiga descubrieron, ajenas a la presencia de los objetivos, las nuevas tendencias ‘beauty’ que, a buen seguro, lucieron orgullosas en la pasada Nochebuena. Una velada de la que hemos podido conocer algunos detalles gracias, una vez más, a las redes sociales.

Una publicación compartida de Stella Banderas (@stellabanderasgriffith) el Dic 25, 2017 at 1:44 PST

Tanto Griffith como Stella del Carmen, hija de la actriz y el actor español Antonio Banderas, han sido las encargadas de mostrar, a sus millones de seguidores en las redes sociales, los momentos que están viviendo todas juntas en estos especiales días. La primera en publicar varias instantáneas era Stella. La joven subía un álbum de fotos en su perfil de Instagram, dando buena cuenta del paso a paso de sus mejores momentos en Aspen. Curiosamente, en una de ellas, Stella posa junto a su hermana Dakota Johnson, hija de Melanie y del actor Don Johnson, practicando sus dotes musicales con un original karaoke. Lo más llamativo de la imagen es que ambas aparecen luciendo una melena castaña casi negra. Un tono para el cabello que ni Stella del Carmen ni Dakota Johnson suelen llevar habitualmente.

Merry Christmas my girls❤️ Una publicación compartida de MELANIE (@melanie_griffith57) el Dic 25, 2017 at 3:56 PST

Una fotografía muy parecida a la que encabeza el álbum de Stella ha sido la elegida por Melanie para felicitar la Navidad a sus fans. Con un sentido mensaje acompañando la imagen: “Merry Christmas my girls”, la actriz ha dado muestra de la gran felicidad que ha inundado sus fiestas en estos días. Una felicidad que en su día también mostró junto al que fuera su marido y que hoy atraviesa una nueva etapa.