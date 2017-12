Estos son los planes de Luis Fonsi para fin de año: 'Tendré casa llena'

Luis Fonsi tiene un gran número de cosas que celebrar este año. Después de estrenar el tema Despacito a principios de año, el cantante se convirtió en una sensación internacional que rompió todos los récords dentro de la industria musical.

Después de ganar una gran cantidad de premios y hacerse acreedor al título del video más reproducido en la plataforma YouTube, el intérprete boricua puede presumir que el 2017 fue uno de los mejores años de su vida profesionalmente hablando.

Sin embargo, este año también estuvo marcado por los desastres naturales que azotaron a países como México y Puerto Rico, tierra natal del cantante. Es por eso, que Fonsi está consciente a pesar de las vacaciones de fin de año, hay que continuar ayudando en cuanto sea posible:

“Las fechas navideñas para mí son sagradas. Voy a tomarme varias semanas para estar con mis hijos y con mi familia, con mis padres y mis hermanos para celebrar estas fiestas. Más ahora que hay que dar muchas gracias, aunque aún hay mucha gente a la cual ayudar”, comentó el cantante a People en Español.

Luis será el anfitrión de la especial reunión, que será celebrada en el hogar que comparte con su esposa Agueda López y sus dos hijos, Mikaela y Rocco en Florida: “Algo me dice que voy a tener la casa llena. Feliz de traerme a toda mi familia de Puerto Rico a Miami”, explicó a la publicación.

Sin duda, el paso del huracán María modificó los planes de Fonsi, así como los de muchas familias puertorriqueñas que pasarían año nuevo en la paradisiaca isla: “Si me hubieses preguntado hace una semana, te hubiera dicho que iba a estar tirado en la playa tomando una piña colada todo el tiempo. Ahora en enfoque cambió un poquito. Quiero estar seguro de que la parte personal y nuestra familia estará bien, esas dos cosas son las que me van a traer tranquilidad al final del día”.

Sin olvidarse de los más necesitados:

A pesar de tomar unas merecidas vacaciones, el intérprete aseguró que su principal objetivo para el año entrante es levantar Puerto Rico: “Tenemos una sola meta y esa es reconstruir la isla, ayudar en lo que uno puede. Es difícil, es una situación nueva para mucha gente y estamos tratando de ir día a día usando todos los recursos que uno tiene a su alcance”, dijo.

“Yo me he atrevido a llamar gente que normalmente jamás me hubiese atrevido a llamar para pedir ayuda. Para decir: ‘Ayúdame, necesito esto, necesito un avión, necesitamos tal cosa. Si no lo hiciera de esta manera, sentiría que no estoy haciendo mi parte como boricua”, aseguró.