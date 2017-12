Jennifer Lawrence cumplió el deseo navideño de Kris Jenner y le obsequió un Porsche

Kriss Jenner recibió un lujoso regalo por parte de su nueva amiga, Jennifer Lawrence, que de inmediato quiso mostrar en las redes sociales. La mamá del clan Kardashian publicó una foto bastante festiva en la que dejó ver un pequeño Porsche blanco estacionado justo al lado del árbol de Navidad de Kris. La sorpresa destacó entre las decoraciones de la época con las que la mamá de Kim Kardashian se lució este año, entre ellas la figura gigante de un oso rojo.

"Mi mejor amiga, Jennifer Lawrence me preguntó qué quería para Navidad y claro que le respondí que un Porsche", explicó Kris en Instagram, al lado de la foto. "Mi chica no me decepcionó. ¡Gracias, Jen, te amo!", agregó junto a los hashtags #BFFsForever #ChristmasSurprise y #JLaw.

En lugar de gastar una gran cantidad de dinero en un Porsche real, la actriz de 27 años de edad, optó por comprar a la estrella de la televisión una versión miniatura que, sin duda, sus nietos usarán. No es un secreto que Jennifer Lawrence es una gran fan de la mujer de 62 años y su famosa familia. Su admiración recién fue revelada hace unos meses, cuando promovía su cinta más reciente, Mother!

La actriz dijo a Vogue que para refugiarse después de filmar las escenas más oscuras de la cinta de su ex novio, Darren Aronofsky, tenía una tienda especial hecha para ella. "Estaba llena de fotografías de las Kardashian y había una TV en la que se proyectaba una y otra vez Keeping Up with the Kardashians", explicó. "Era mi lugar feliz".

A pesar de que ahora Jennifer y Kris son muy buenas amigas, la historia de cómo fue su primer encuentro con la mamá Kardashian es digna de recordar. "Mis dos mejores amigas planearon una fiesta de cumpleaños con una sorpresa más grande dentro de la sorpresa", dijo la estrella de Hunger Games a The New York Times. Justo cuando sus amigos empezaron a cantarle 'Feliz cumpleaños', "Kris Jenner salió con mi pastel en la mano. Mis rodillas se doblaron", agregó.

"Fue la única vez que estuve cerca de perder la conciencia", admitió la actriz sobre el momento. "No tenía idea. Nunca antes la había conocido, pero siempre veíamos Keeping Up with the Kardashians. Más tarde esa noche, Kris y yo cantamos Build me up Buttercup en karaoke". Desde entonces, el dúo se ha convertido en mejores amigas, así, formando una de las amistades más curiosas del showbiz.

Jennifer, tranquila después de su ruptura



Jennifer Lawrence parece estar muy tranquila después de su ruptura con Darren Aronofsky, con quien mantuvo una relación de más de un año. La actriz y el director se separaron en octubre pasado, pero lograron despistar a todos gracias a la buena amistad que reina entre ambos después de su noviazgo. Jen, de 27 años, y Darren, de 48, decidieron tomar caminos separados por común acuerdo. Según explicó la misma actriz, una de las causas que los orilló a separarse fue la mala recepción de la cinta, un tema del que ella ya no quería hablar después del encuentro con los medios; sin embargo, él no podía sacarse el tema de la mente.

