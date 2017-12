¿Qué hay entre Shwan Mendes y Hailey Baldwin?

Shawn Mendes y Hailey Baldwin han encendido las alertas de romance en las últimas semanas. Como si su amistad fuera creciendo hasta convertirse en algo más serio, ambos han pasado mucho tiempo juntos y los días de vacaciones post navideñas no fueron la excepción. La pareja recién fue captada en uno de los conciertos del cantante Daniel Caesar en Toronto, en donde un fan logró grabarlos juntos durante una de las canciones más emotivas.

Hailey, de 21 años, estaba atenta del espectáculo al que asistió bastante casual con un top negro de manga larga. Además ató su pelo con un recogido completo que dejaba su rostro descubierto por completo, lo que permitió identificarla cuando el fan sentado junto a ella sacó su teléfono para grabar una de las canciones de la noche. Shawn también vistió cómodo con una playera verde y un suéter negro mientras también trataba de captar un poco del concierto con su celular.

Su cita en el concierto se suma a las distintas ocasiones en las que han sido vistos juntos. De acuerdo a E! News, el romance inició muy informal cuando los dos coincidían en las fiestas o reuniones de sus amigos en común. Fue gracias a esos encuentros que nació el interés mutuo que pronto los llevó a citas privadas. "Hace unos meses salían de lugares públicos y trataban de no llamar la atención, después se fueron de viaje a Europa", asegura el portal, en donde agregan que la relación ha ido creciendo y ahora no les molesta si los ven saliendo juntos.

Shawn and Hailey Baldwin at Daniel Caesar’s concert in Toronto. pic.twitter.com/mP3sOqiJBM