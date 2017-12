‘El Puma’ se recupera exitosamente y ya habla con fluidez

Tras haber sido sometido a un doble transplante de pulmón en un hospital de Miami, el cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se recupera exitosamente. Génesis Rodríguez, hija del cantante de 73 años, compartió en su cuenta de Twitter un comunicado oficial en el que indica que su padre “se encuentra en una franca y muy positiva recuperación”.

En el mensaje, el cual también está firmado por su esposa, Carolina Pérez, los familiares del artista también agradecen a todos los que han mantenido a su marido ente sus pensamientos. “Gracias a Dios, a sus oraciones, y al equipo humano que ha trabajado incansablemente para restablecer su salud, en este proceso que hemos asumido con positivismo y buena voluntad”.

El cantante Ricardo Montaner, amigo cercano del intérprete, publicó en su Twitter que había hablado con ‘El Puma’ y detalló que está ansioso por regresar a los micrófonos. “Adivinen quién me acaba de llamar por teléfono”, escribió en su cuenta. “Así es... el mismísimo PUMA @SoyElPuma … ya me empezó a hablar de volver a donde pertenece... a la música... Le dije que ‘tranquilo chamo, estamos de vacaciones…’ Gloria a Dios por sus milagros y por dejarme ser testigo de ellos…”.

Asi es... el mismisimo PUMA @SoyElPuma .. ya me empezó a hablar de volver a donde pertenece... a la música... Le dije que "tranquilo chamo, estamos de vacaciones..."... Gloria a Dios por sus milagros y por dejarme ser testigo de ellos...#Inmenso @SonyMusicLatin https://t.co/sJY19GDH2V — Ricardo Montaner (@montanertwiter) 21 de diciembre de 2017

Hace una semana, Beatriz Parga, publicista del venezolano, confirmó a la agencia EFE que ‘El Puma’ se había sometido a un transplante de pulmón en el Instituto de Transplante de Miami del Hospital Jackson Memorial. “Tenía mucho tiempo esperando un donante…Anoche (en la madrugada del 17 de diciembre) lo llamaron y se sometió a la operación en las primeras horas de hoy”.

Al pendiente de su estado de salud están su esposa e hijas; Génesis, de su segundo matrimonio, y sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Morillo, fruto de su enlace con la venezolana Lila Morillo.

Su fe en Dios lo mantiene en pie

A pesar de las complicaciones de salud que padeció en este año, nada detuvo al cantante para lanzar su disco Inmenso, el cual fue producido por Montaner. Sobre el estreno de su material, en abril pasado, el venezolano dijo al periódico chileno La Tercera que su fe es lo que lo motiva para salir adelante. “Tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad si tiene cura, por eso no la menciono no la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios”.

En septiembre de 2014, confesó en el programa de Jaime Bayly que padecía fibrosis pulmonar idiomática. "Es una fibrosis pulmonar que no tiene cura. Se fue agudizando desde el 2000. Tuve una crisis en un vuelo desde Los Ángeles para acá (Miami). Me estaba asfixiando, pedí oxígeno". En aquella entrevista, también habló del significado que la muerte tiene para él. "Muerte para mí quiere decir la primera separación de tu cuerpo y tu espíritu. El cuerpo es un vehículo, transitamos, avanzamos. Entonces tú dices: si me toca, yo entré y tengo que salir, nací y tengo que morir; pero si me dan un chance más, sería genial", expresó.