A casi un año de su sorpresiva salida de Univision, Bárbara Bermudo rompió el silencio y habló por primera vez sobre sus planes a futuro y los difíciles momentos que vivió tras dejar la empresa, a la que perteneció por 18 años. En entrevista con el diario La Opinión, la periodista de origen puertorriqueño confirmó que el próximo año regresará a la pantalla chica.

Sin ser muy específica, Bermudo contó que ya tiene planes en puerta. “Es algo que estamos trabajando en estos momentos, pues mantengo el hermetismo y la expectativa porque no puedo dar mucho detalle, pero lo más importante es que sí regreso a la televisión, con un proyecto diferente, refrescante, y solamente cuento los días para que ya se pueda materializar eso que tanto he soñado”.

Tras su salida del noticiario de Primer Impacto, del cual formó parte desde 2001, la puertorriqueña vivió días difíciles, sin embargo su fe en Dios le ayudó a comprender su situación en ese momento. “Cuando nos vienen los cuestionamientos, cuando nuestra mente se inunda de dudas, en ese momento es cuando tenemos que hacer una pausa, conectarnos con él, tener intimidad con él y entender cuál es el propósito. Dios tiene nuestras vidas, y yo lo entendí después de unos meses bien difíciles que mi familia enfrentó. Fue tiempo de encontrarme conmigo misma, de recapacitar, de reflexionar, y sobre todo, darle gracias a Dios”.

La no renovación de su contrato en la empresa fue un proceso duro de sobrellevar, pero siempre estará agradecida por los buenos tiempos que vivió en la compañía que la vio crecer. “Univision es una compañía a la que le debo muchos logros, y los mejores momentos profesionales, pero uno siempre toca el techo, y yo ya había tocado el techo, yo sentía que había llegado el momento ya de partir, y que iba a ser de esta manera, haciendo la voluntad de Dios y lo entendí después de varios meses, cuando conecté, cuando tuve esa intimidad con el Señor, que él me revelo que todo iba a estar bien, y que habían nuevas promociones y puertas abiertas para mí”.

Su nombre, entre lo más buscado de Google este 2017

Aunque lleva varios meses alejada de la televisión y la vida pública, la periodista puertorriqueña figuró en el top 5 de las búsquedas de alta tendencia en Estados Unidos de Google en este año, ya que millones de usuarios querían noticias de ella y a través del buscador escribieron la pregunta “¿Dónde está Bárbara Bermudo?”.

Ante este cuestionamiento, Bermudo respondió que durante este tiempo se dedicó por completo a su familia. “Bueno ha sido un año maravilloso, porque he podido tener la dicha de compartir con mis hijas… Estoy disfrutando con la pequeña Sofía su primeros años de vida, lo que no pude con Mía y Camila, porque trabajaba a tiempo completo”. También dijo que se sintió agasajada y afortunada, pues a pesar de no estar frente a una pantalla, sus seguidores no la han olvidado. Agregó que lo de Google fue una grata sorpresa para ella.