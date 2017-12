Así será el debut de Alejandra Espinoza como anfitriona de la cena navideña

Alejandra Espinoza tendrá una cena navideña muy especial, pues recibirá en su hogar a la familia de su esposo, Anibal Marrero. Esta será la primera vez que la actriz será anfitriona de la festividad, por lo que está preparando una gran sorpresa para pasar una noche inolvidable.

Durante una entrevista con Mezcal TV, la conductora reveló qué platillo especial eligió para la gran noche: “¡Es la primera vez que me toca cocinar! Bueno, cociné en Acción de Gracias una codorniz al horno, porque no sé hace pavo. ¡Me quedaron muy buenas! En esta ocasión me gustaría hacer pavo, pero tengo un poco de miedo”, confesó.

“Me da miedo que se me queme, pero también que quede crudo. Me da miedo que no se vea tan bonito, entonces decidimos hacer tamales, espero que a mi familia boricua les gusten. Vamos a hacer tamales de carne, de pollo, de rajas y de elote. Mi hermana, que viene de Carolina del Norte, me va a ayudar. Nunca los he hecho, así que aprenderé con ella”, explicó.

Aunque los tamales son platillo tradicional mexicano, Espinoza espera que sean del agrado de sus invitados: “¡Híjole! No sé cómo les va a ir, pobres. No tengo ni coquito, nada que ofrecerles. Les voy a hacer un ponche. Pero nada, mi intento lo haré y creo que eso es lo que cuenta”, comentó con una sonrisa.

Para darle un toque especial a la noche, Alejandra está preparando una gran sorpresa junto a su hijo Matteo, quien se convertirá en la estrella de la celebración: “Estamos preparando un musical él y yo. Es un espectáculo que le vamos a dar a la familia de Anibal. También para él porque no lo ha visto, es una sorpresa”.

“Vamos a cantar Feliz Navidad, nada más que ahorita estoy un poco ronca y no sé si me va a salir muy bien. A Matteo le queda muy bonito, sobre todo cuando dice: ‘From the bottom of my heart’, voltea a todos lados y se ve muy lindo”, explicó.

Un año muy especial para la pareja:

A principios de este año Alejandra y Anibal celebraron su décimo aniversario como pareja. Aunque el matrimonio ha permanecido distanciado en los últimos meses por cuestiones laborales, todo parece indicar que se encuentran más enamorados que nunca:

“Hace 10 años no imaginé todo lo que me esperaba. Gracias Dios, por cruzar nuestros caminos un día como este. Eres el amor de mi vida Anibal, me haces ridículamente feliz”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram junto a un emotivo video.