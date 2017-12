Tras anunciar su embarazo, Kirsten Dunst presume feliz su 'baby bump'

Kirsten Dunst no podría tener un mejor cierre de año. La actriz recién reveló que junto a su prometido, Jesse Plemons, en un par de meses se convertirá en mamá. Plena con la buena nueva, Dunst empieza a llamar la atención de sus seguidores, quienes buscan con emoción las primeras impresiones de su pancita, que apenas empieza a notarse.

Con la buena nueva, las familias de Kirsten y Jesse comparten la alegría, tal como se pudo notar esta semana cuando la futura mamá salió a almorzar junto a sus suegros. En esa salida invernal, la actriz de 35 años mostró su primer atuendo pre mamá con un vestido corto y suelo en color gris. Para combinar, la actriz de Marie Antoinette optó por un par de medias gruesas en color negro que estilizaron sus piernas que completó con un par de botines con tacón bajo. Para cubrirse del frío, un abrigo corto con botones frontales fue suficiente. Gracias a su elección, el bolso y los lentes de animal print destacaron un poco más.

La actriz prefirió llevar un maquillaje bastante sencillo para esta salida familiar, en la que dejó suelta su melena rubia. La también modelo no se ocultó de las cámaras y continuó su amena charla con sus suegros, que al igual que ella lucían felices. Kirsten empieza a tener ese brillo que sólo las futuras mamás portan en el rostro y que se completa con los planes que tiene para su creciente familia. Kirsten ha optado por mantener los detalles de su embarazo para la privacidad familiar, pues no se sabe cuál es el sexo del bebé o cuándo nacerá.

¡Lista para ser mamá!



Kirsten y Jesse se suman a las parejas de Hollywood que este año han sorprendido al mundo con la futura llegada de la cigüeña. Su romance inició el año pasado, después de que el destino los juntara en el set de la serie Fargo, para la que trabajaron juntos. Desde entonces son inseparables y poco a poco fueron revelando su noviazgo hasta no ocultarlo más. Después de anunciar su compromiso a principios de este año, se espera que ambos pasen por el altar en 2018 en una boda que, según reporta US Weekly, podría celebrarse en Austin, Texas.

Para la actriz, su embarazo no es una casualidad, ella misma había hecho referencia a esta parte personal de su vida en una entrevista con Marie Claire en julio pasado, en donde confirmaba que ya era tiempo de tener bebés y alejarse un poco de la ajetreada vida de la meca del cine. "No era una de esas personas que ansiaban tener un bebé, hasta que nació mi ahijada. ¡La amo tanto!", expresó en la misma plática, en la que señaló que es un tipo de amor distinto que no se podría experimentar de otra forma más que teniendo un hijo.