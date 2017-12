Esto es lo que Alaïa, la hija de Adamari López, pedirá en esta Navidad

La navidad está a la vuelta de la esquina y Adamari López está afinando los últimos detalles para la especial celebración. Sin duda, un ingrediente muy especial en estas fechas son los regalos, por lo que Alaïa, hija de la actriz, ya envió su lista de deseos a Santa Claus para este año.

Durante una entrevista con el portal Mamás Latinas, la presentadora aseguró que, si bien la pequeña recibirá algunos presentes, ella y su esposo, Toni Costa, tratarán de que su hija no se concentre únicamente en esa parte: “Santa ya sabe lo que va a traerle a Alaïa este año. Toni y yo estamos felices porque esos regalos no estarán tan enfocados en lo material, sino más bien en el verdadero espíritu de la época”, explicó.

VER GALERÍA

“Nos pusimos a pensar cuántos regalos serían suficiente para que recibiera nuestra hija y decidimos que no tantos. Queremos que la navidad sea algo bonito para recordar, conmemorar la llegada del niño Jesús y poder compartir tradiciones con nuestra familia, pero que la celebración no sea a base de regalos”, comentó.

“Así que el día 25, cuando Santa visite nuestra casa para dejar los presentes debajo del árbol, encontrará una cartita que ella escribió. En realidad, solo pidió una sola cosa. Quiere un carro rojo, fue muy específica con eso. A los Reyes Magos, les pidió una bicicleta color rosa, así que vamos a ver qué más podría recibir. Seguramente será lo que pidió, algo de ropa y un libro”.

VER GALERÍA

Para la actriz, es muy importante que los regalos navideños tengan una utilidad y que no sean elegidos pensando únicamente en la cantidad: “No es que le vayamos a dar un gran número de juguetes solo para llenarle los ojos. Deben ser cosas que en realidad pueda disfrutar. Algo que le guste y le genere mucha emoción. La idea es no malcriarla demasiado”, aseguró.

Más noticias como esta:

Luis Fonsi triunfa con su nuevo 'Despacito', esta vez junto a Demi Lovato

Toni Costa se deshace en halagos para Adamari López: 'Te amo cariño'

Un año lleno de retos:

Adamari López iniciará el próximo año con el pie derecho, pues ha logrado grandes progresos en su búsqueda por recuperar su figura. Aunque ha perdido una cantidad considerable de peso, la presentadora aseguró recientemente que le gustaría bajar por lo menos 15 libras más.

VER GALERÍA

“Pues estoy un poquito más flaquita, pero podría estarlo aún más. Con la edad diferentes cosas cambian. Antes tomaba refrescos sin control y no se veía tan reflejado. Ahora, después de pasar los 30, el azúcar añadida no le cae nada bien a mi cuerpo. Cuando dejo las gaseosas, puedo bajar con más rapidez. Me encantaría recuperar la figura que tenía en mis 15”, aseguró a Mezcal TV.