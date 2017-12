¿Qué regalos traerá Santa Claus a los Príncipes George y Charlotte?

Como todos los niños al rededor del mundo, el Príncipe George y la Princesa Charlotte sin duda se levantarán muy temprano para abrir sus regalos de Navidad, o quizá lo hagan la noche anterior en compañía de la Reina Isabel. Como sea, a pesar de ser parte de la realeza, los niños no estarán repletos de regalos navideños pues muchos de ellos serán donados a la caridad. Según reveló un allegado a la Familia Real Británica a US Weekly, el Príncipe William y la Duquesa de Cambridge, de soltera Kate Middleton, tratan de no consentir demasiado a sus hijos. El informante explicó que con ese tema están siendo "extremadamente cuidadosos".

Aunque George -de cuatro años- y Charlotte -de dos-, sí tendrán algunos regalos, el comunicante aseguró que los obsequios que reciban de la gente al rededor del mundo serán llevados a otros niños por medio de organizaciones no lucrativas. "Recibir tantos regalos tiene un buen efecto en los niños", explicó; sin embargo, se convertiría en la peor pesadilla de William y Kate. A estas declaraciones se suma la de un portavoz del Palacio de Kensington, quien dijo a través de MailOnline que algunos presentes se quedarán en la casa de los royals mientras otros se guardarán dentro del Palacio.

El portavoz agregó: "En alguna ocasión, y cuando es apropiado, los objetos son donados a organizaciones que pueden hacer buen uso de ellos. Los Duques están increíblemente agradecidos por la cálida generosidad que el público extiende hacia sus hijos". En noviembre, George estaba listo para hacer sus peticiones a Santa Claus, y en mente sólo tenía un objeto: un carrito de policía. Su papá le entregó a Santa la adorable carta que el pequeño escribió y en la que George marcó con un círculo que había sido un buen niño este año. Fue durante una visita oficial a Finlandia cuando el Príncipe William se encontró a Santa Claus y aprovechó la oportunidad para entregarle la carta de su hijo.

William, de 35 años, estaba de visita en un mercado navideño en Helsinki cuando notó la presencia del Padre de la Navidad: "Te vi y necesitaba entregarte esta carta". Al notar que George había señalado que fue buen niño, el hijo de la Princesa Diana no pudo contener la risa. "No ha escrito muchas peticiones, así que pienso que una está bien". Además, el royal señaló lo bien que se ha portado el pequeño: "Ha sido un buen niño, muy bueno". Santa, quien tradicionalmente es originario de Finlandia, asintió con la cabeza en acuerdo, gesto que William respondió con una sonrisa.

Así será la Navidad de los Windsor



La Navidad de la Familia Real Británica no dista mucho de las tradiciones en el mundo. Año con año, los familiares de la Reina se reúnen con ella en su hogar en Sandrinham, en donde comparten un menú que incluye pavo con diferentes rellenos, y guarniciones como papas al horno, puré de papas y coles de Brucelas, de acuerdo a Darren McGrady, quien fue Chef de la Reina Isabel y de la Princesa Diana por siete años.

