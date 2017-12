Victoria Beckham sobre el nuevo look de Brooklyn: ‘¿Qué has hecho Chloe Moretz?’

Victoria Beckham encontró una forma muy peculiar y divertida para expresar que no está muy contenta con el nuevo look de su hijo Brooklyn. Al parecer, a la diseñadora no se le escapa un solo detalle cuando se trata de cuestiones de imagen, inclusive si se trata de su propia familia.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Spice Girl compartió un divertido comparativo de su hijo con Daniel ‘El Travieso’, comic británico que adquirió gran popularidad durante la segunda mitad del siglo XX. A diferencia del personaje norteamericano, la versión publicada en Inglaterra narraba las aventuras de un chico rebelde y problemático, que llevaba el pelo muy alborotado.

Sin duda, Victoria encontró una fotografía en la que el parecido entre el joven universitario y la tira cómica es muy grande, incluyendo el color de su ropa, la postura y por supuesto, el cabello. Para la diseñadora, hay una sola responsable del nuevo look de su primogénito y no dudó en señalarla: “¡Ese cabello! ¿Qué has hecho con él Chloe Moretz? Besos”, escribió junto a unos emojis sonrientes.

Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham) el Dic 21, 2017 at 1:21 PST

Esta es una prueba más de la amistad que mantiene la esposa de David Beckham con la famosa novia de Brooklyn, pues es habitual verles intercambiar algunos comentarios en red y esta no fue la excepción: “¡Oh por dios! jajaja”, escribió la actriz junto a la divertida imagen.

Durante una entrevista con la revista People, la protagonista de Let Me In reveló que mantiene una muy buena relación con la familia de su novio: “Todos nos llevamos bien. Creo que ella es una madre y empresaria increíble. Creo que es una de las mujeres más inteligentes, importantes y sofisticadas que he conocido. Es una persona realmente bella”, comentó.

Sobre la decisión de retomar su noviazgo con Brooklyn después de pasar algunos meses separados, la actriz comentó: “Creo que nos elegimos el uno al otro. Realmente nos entendemos. Han pasado años desde que nos conocemos. Hemos estado separados y ahora que hemos vuelto, es como si el tiempo no hubiera pasado. Creo que eso es muy importante”, declaró.

Más cerca que nunca:

Luego de experimentar algunos problemas al inicio de su relación debido a la distancia, la pareja está disfrutando al máximo el tiempo juntos desde que Beckham se mudó a Nueva York para estudiar la universidad.

Desde hace cuatro meses, es habitual ver a Brooklyn y a Chloe en todo tipo de eventos o simplemente dando un paseo por las calles de la Gran Manzana. Durante este fin de año, la pareja permanecerá algunos días alejada pues el joven fotógrafo regresó a su casa en Londres para pasar las fiestas navideñas.