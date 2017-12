Los adorables retratos navideños de Dream Kardashian y King Cairo

Desde principios de mes, la familia Kardashian ha puesto mucho empeño para celebrar la Navidad como sólo ellas podrían. Dream Kardashian, la más pequeña del clan, se unió a los festejos con su propio estilo luego de protagonizar junto a su medio hermano, King Cairo, las postales navideñas de su mamá, Blac Chyna. Así, miles de luces de colores, árboles de navidad y un par de especiales sesiones de fotos adornan esta temporada para la familia estrella de la televisión.

La pequeña de un añito de edad posó para las tarjetas con un lindo vestidito rojo sin mangas que mamá combinó con mallas blancas y zapatos negros. El estilo de la también hija de Rob Kardashian, además, se ve reflejado en el peinado que destaca sus rulos naturales. A la sesión de fotos se suma King Cairo, el hijo que Blac tuvo durante su relación con Tyga, quien también luce un atuendo invernal compuesto de un suéter rojo con rayas blancas y negras. Los hermanitos posaron con un árbol de Navidad de fondo y lucieron gorros de Santa Claus para desear a los familiares y amigos de la pareja unas felices fiestas.

Dream, la única nieta de Kris Jenner que lleva el apellido Kardashian, logró enternecer a todos pues en un video del behind the scenes de la sesión, ya se pueden ver sus primeros dientes, además de sus grandes ojos. Hasta el momento no se sabe con cuál de sus padres pasará la niña la Navidad, ya que Rob y Blac se separaron hace unos meses, acordando compartir la custodia de la niña.

Para Dream, esta es una de las dos postales navideñas de su familia en las que participa. A pesar de su corta edad, es una niña famosa gracias al reality Keeping Up with the Kardashians, que lanzó a la fama a sus tías y primos. Las fotografías de fondo limpio en el que se muestra a la familia en jeans y playeras blancas, han sido publicadas poco a poco en las redes sociales de cada uno de los protagonistas, imágenes en las que se puede ver a Kim con su esposo, Kanye West, y sus hijos North y Saint, además de sus hermanas Kylie, Kendall, Kourtney y Khloé.

Nuevos Kardashian en camino



Hasta ahora, Dream Kardashian mantiene el puesto de la menor de la familia, pero en pocas semanas todo cambiará pues Kim y Kanye volverán a convertirse en padres gracias a un vientre de alquiler. Sin embargo, la niña que viene en camino no será la más pequeña por mucho tiempo, ya que Khloé confirmó este miércoles con una bella foto en blanco y negro que también se encuentra en la dulce espera. Por si fuera poco, Kylie Jenner ha vivido los últimos meses rodeada de rumores que señalan que podría está por debutar como mamá, pero ni ella ni su familia han hecho comentarios al respecto.

