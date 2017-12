El inesperado dueto entre Adamari López y Luis Fonsi, ¿cómo ha sido posible?

Adamari López y Luis Fonsi protagonizaron una inesperada ‘reunión’ este miércoles para interpretar una versión especial del tema Échame la culpa. Aunque el encuentro no se dio de forma física, la ex pareja pudo compartir micrófonos gracias a la aplicación Smule, que permite a sus usuarios simular duetos con los cantantes más destacados del momento.

Como parte de una divertida dinámica del programa Un nuevo día, la presentadora grabó un pequeño extracto de la canción de su ex marido y el resultado enloqueció la red. En tan solo unas horas, el video alcanzó cerca de 600 mil reproducciones, cifra que sigue aumentando.

Una publicación compartida de Un Nuevo Día (@unnuevodia) el Dic 20, 2017 at 5:12 PST

Sin duda, el tema elegido por la actriz de 46 años despertó la curiosidad de sus seguidores, pues la separación entre ella y el intérprete no se dio en los mejores términos. Después de 7 años de relación y tres como esposos, la pareja decidió tomar caminos separados en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte de Fonsi.

De forma peculiar, la canción que el cantante grabó originalmente junto a Demi Lovato, habla de un hombre que admite ser el responsable por el fracaso de su relación amorosa: “Tengo en esta historia algo que confesar, ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo”, se puede leer en la primera parte de la canción.

Durante una reciente entrevista con la cadena Telemundo, el cantante admitió que uno de los momentos más complicados de su vida fue separarse de la conductora: “A nivel personal, mi divorcio ha sido un episodio realmente difícil. Ha sido la experiencia donde más he aprendido y que también más me ha endurecido. Profesionalmente también, en realidad es la misma cuestión, es difícil separarlo”, explicó a principios de este año.

Afortunadamente, el mal trago que ambos pasaron parece haber quedado atrás, pues la actriz tomó con mucho humor el revuelo que generó el video: “¿No nos van a dar un disco de oro o algo parecido? Fonsi, móchate con algo. No me has mandado nada todavía”, comentó entre risas esta mañana en el mismo programa.

Un futuro lleno de alegría para ambos:

A pesar de vivir esta compleja etapa, tanto Adamari como Luis lograron rehacer su vida amorosa con gran éxito. Por una parte, el intérprete de Despacito contrajo matrimonio con la modelo Águeda López, quien es madre de sus dos hijos: Mikaela, de 6 años y Rocco, de uno.

Por otro lado, la presentadora conoció al bailarín español Toni Costa en 2011 durante la grabación del programa Mira Quien Baila. Unos meses después de coronarse campeones de aquella edición del show, confirmaron su relación. Tres años más tarde, la pareja se comprometió y reveló que pronto se convertirían en padres. El 4 de marzo del 2015, nació su pequeña hija Alaia.