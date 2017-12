¿Quiénes eran los multimillonarios que han conmocionado a Canadá con su fallecimiento?

La terrible noticia de la muerte de Barry Sherman, el millonario fundador de la farmacéutica Apotex, y su esposa Honey Sherman, aún resuena en la mente y el corazón de los canadienses. La pareja fue encontrada sin vida el viernes pasado bajo circunstancias misteriosas. Pero, ¿quiénes eran Barry y Honey y por qué su muerte causó tanta conmosión en Toronto y el mundo?

La pareja era bastante estimada por sus familiares y amigos, y además, por la gente que llegó a ser beneficiada con las millonarias donaciones que hacían. Barry y Honey no sólo fueron conocidos por ser cabeza de la farmacéutica, sino por su gran corazón y las ganas de ayudar a quienes más lo necesitaban. Cada año, Barry y Honey donaban gran parte de su fortuna, estimada en 3.400 millones de dólares (4.800 millones en moneda canadiense) a causas benéficas de diferente índole.

Honey, querida por sus amistades, fue parte de la junta de la Baycrest and York University Foundation. La mujer de 70 años de edad también participó en los paneles de Mount Sinai’s Women’s Auxiliary, The Simon Wiesenthal Center y el International American Joint Distribution Committee. Por si fuera poco, también portaba el título de ex Presidenta de la Fundación Judía de Greater Toronto, un cargó que también desempeñó en la campaña de la federación UJA en 2006. Inmersa en las causas sociales, ocupó el mismo puesto en el Holocaust Education Center.

Honey logró cosechar estos éxitos gracias a su título en Artes y Educación que obtuvo en la Universidad de Toronto. Junto a su esposo fundó la empresa Apotex en 1984, con el fin de apoyar a varias causas de la comunidad canadiense, misión que pronto se expandió por el mundo. Por este logro, ambos fueron honrados con el Premio al Filántropo Destacado, otorgado por la Association of Fundraising Professionals de Toronto.

Al igual que Honey, Barry tenía un gran corazón en el que las ganas de ayudar a la gente ocupaban un gran lugar. A pesar de que era un poco más reservado en cuanto a las cuestiones sociales, siempre acudía a las galas a las que su esposa aceptaba con alegría la invitación. El hombre de 75 años de edad recién había confesado en una gala lo mucho que le gustaba su trabajo, razón por la que no tenía una fecha cercana para retirarse.

Con el sueño de crear una empresa próspera, Barry puso manos a la obra para ver nacer Apotex. Al principio, la farmacéutica consistía de dos empleados, pero su optimismo y el empeño por destacar lo llevaron a convertirse en uno de los hombres más adinerados de Canadá y su compañía en una de las más importantes en su ramo a nivel mundial.

Por sus causas y las metas personales que perseguían con fervor, resulta increíble creer que ambos hayan perdido la vida bajo las circunstancias ocurridas la semana pasada en su casa en Toronto. Barry y Honey fueron encontrados sin vida en el sótano de la propiedad que habían puesto a la venta. Al principio, la policía había optado por no revelar el nombre de las víctimas, pero una carta de le empresa de Barry confirmó que se trataba de él y su amada esposa.

De acuerdo a los reportes policiacos, la puerta del hogar de la pareja no había sido forzada y fue un trabajador encargado de preparar la casa para mostrarla a unos clientes quien encontró al matrimonio colgado de la barandilla de su sótano. Los hechos dieron paso a especulaciones de varios medios locales, quienes explicaban que Barry pudo haber matado a su esposa para después quitarse la vida de la misma forma. La teoría de inmediato fue descartada por los cuatro hijos de la pareja a través de un comunicado. “Nuestros padres compartían un entusiasmo por la vida y un compromiso con su familia y su comunidad incompatibles con los rumores que lamentablemente han circulado en los medios en relación a su muerte. Estamos conmocionados y creemos que es irresponsable que fuentes policiales hayan filtrado a los medios una teoría que ni sus familiares ni sus amigos creemos cierta”.

Tenían planes a futuro



Además de las palabras de sus hijos, la teoría de los medios es descartada por los planes que la pareja tenía a corto plazo. Su sorpresiva muerte causó gran impacto entre sus amigos y familiares, pues días antes del terrible suceso, habían enviado invitaciones para celebrar una cena junto a sus seres más cercanos. Además, en los próximos días la pareja planeaba hacer un viaje anual a su hogar en Palm Beach, Florida.