Es oficial. Khloé Kardashian confirmó lo que los rumores ya aseguraban desde hace tiempo: está embarazada de su primer bebé. Esta tarde, la socialité publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, en donde muestra únicamente su pancita, misma que había mantenido oculta en las últimas fotografías que compartía en su perfil social.

La imagen en blanco y negro es toda una muestra de amor, en la que Tristan Thomas, su novio y padre del bebé la abraza con ternura mientras ella sujeta sus manos. Feliz por finalmente compartir esta nueva etapa de su vida, la hermana de Kim Kardashian describió los sentimientos que su dulce espera le ha generado: "¡Mi sueño más grande se ha hecho realidad! ¡Vamos a tener un bebé! He estado esperando y deseándolo desde hace tiempo, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Solo tuve que confiar en él y ser paciente. Aún no puedo creer que nuestro amor haya sido capaz de crear una vida”, escribió.

La futura mamá continuó: "Tristan, gracias por amarme de la forma en que lo haces. ¡Gracias por tratarme como una princesa! Gracias por hacerme sentir hermosa en tantos niveles. Pero Tristan, más que nada, ¡muchas gracias por hacerme MAMÁ! Tú has hecho esta experiencia mucho más mágica de lo que pude imaginar. Nunca olvidaré lo maravilloso que has sido conmigo durante este tiempo. ¡Gracias por hacerme tan feliz mi amor!”.

Y agregó: “Gracias a todo el mundo por su amor y sus buenos deseos. Sé que hemos estado mantenido la noticia en silencio, pero queríamos disfrutar esto de forma privada con la familia y nuestros amigos más cercanos. Para disfrutar de uno de nuestros primeros momentos preciosos solo entre nosotros. Gracias a todos por su comprensión”. Para finalizar, la empresaria escribió: "¡Estoy tan agradecida, emocionada, nerviosa, ansiosa, llena de alegría y asustada ¡todo al mismo tiempo! Pero es el mejor conjunto de sentimientos que he sentido en mi vida”.

En los últimos meses, la socialité de 33 años había dado varias pistas sobre su embarazo pero sin confirmar la visita de la cigüeña, una de ellas fue la fotografía que compartió el domingo pasado, en donde la estrella de la televisión pasó por alto un pequeño detalle. Se trata de una selfie en la que Khloé usa lentes de sol y en la que se aprecia el reflejo de lo que parece ser una almohada especial para embarazadas. Además, la novia de Tristan Thomas había hecho varias apariciones en público en donde se notaba una pancita de embarazo que trató de disimular con sus outfits.

La feliz noticia alegró no sólo a sus millones de seguidores en las redes sociales, también fue un motivo de alegría para sus amigos y los miembros de su familia, quienes a pesar de estar enterados de la próxima llegada de la cigüeña, no habían hecho comentarios al respecto. Kylie Jenner, Gigi Hadid, Kim Kardashian, Kendall Jenner y Kris Jenner son sólo algunas de las celebridades que han dado 'Me Gusta' a la grata publicación.

¡Más bebés en la familia!



Khloé no es la única Kardashian que comparte la alegría de la futura llegada de la cigüeña. Kim pronto recibirá a su tercer hijo con Kanye West, un bebé que tendrá por medio de un vientre de alquiler. Además, Kylie Jenner podría ser la tercera hermana con un futuro como mamá, pues al igual que Khloé, la menor de las Kardashian se encuentra rodeada por rumores de embarazo.