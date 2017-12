Edgar Ramírez sobre su éxito en Hollywood: 'Para mí es un privilegio trabajar'

Con su talento y la pasión que pone en cada uno de sus proyectos, Edgar Ramírez se ha convertido en uno de los referentes latinos más exitosos de Hollywood. El venezolano elige con cuidado cada uno de sus papeles antes de meterse de lleno en el personaje, una práctica que no dejó de lado en Bright, cinta en la que da vida a Kandomere, un elfo de pelo azul, y en la que comparte créditos con Will Smith, Joel Edgerton y Noomi Rapace. En exclusiva para HOLA! USA, Edgar tuvo una plática en la que mostró que con sus matices y estilo masculino, está apuntalando su afirmación como uno de los principales actores en la meca del cine. Además, el galardonado actor de 40 años de edad, explicó las razones que lo llevaron a formar parte de esta película de ficción y crimen que se estrenará en Netflix el 22 de diciembre, al igual que profundiza sobre los momentos que le han tocado vivir en esta época.

Bright es una historia completamente opuesta a la más reciente de tu carrera, en donde interpretas a Gianni Versace. ¿Cómo logras la transición de dos personajes tan diferentes, uno basado en hechos reales otro en un thriller de ficción futurista?

"Yo creo que los mismos personajes y las circunstancias de cada uno te dan la clave. Es curioso, siento que no me habían preguntado nunca como hacía yo para transicionar de un personaje a otro, no lo había reflexionado. Básicamente hay una circunstancia en cada personaje independientemente que sea basado en personajes reales o de ficción.

Cuando recibes los guiones de un proyecto, ¿qué te hace decidir formar parte de él?

"En el mundo de Bright hay personajes de ficción dentro de un mundo fantástico. Se mezcla una realidad muy completa en una ciudad como Los Ángeles, en un ambiente surreal, un universo paralelo pero con las mismas reglas que tenemos hoy. Eso para mí es interesante, el poder explorar un personaje ficticio pero reflejando los extractos de nuestra sociedad. Éste es justo el tipo de guiones que me atraen pero cuando vienen de la persona adecuada, porque si cae en las manos equivocadas puede ser todo un desastre".

Llama la atención que toca temas que no son ajenos a nuestro mundo, que tienen que ver con la intolerancia racial, los prejuicios, con los estereotipos. Básicamente es una historia que lidia con el tema de la identidad, de tu lugar en el mundo, de la empatía y del poder comprender al otro.

"Eso me parece muy atractivo, cuando logro crear o me invitan a trabajar en proyectos que no solo son entretenidos si no que miran más de cerca esto, para mí hay un comentario social importante. Esa es la clave de esta cinta y por eso me pareció atractiva, es muy interesante, además que el director, David Ayer, entiende muy bien este mundo, de la discriminación, estereotipos, la tensión racial y socioeconómica. Al final del día todos queremos un mundo equitativo, donde no seas juzgado por el color de tu piel, acento, orientación sexual, ese tipo de retórica me parece muy interesante".

¿Qué haces cuando no estás trabajando?

"Para mí es un privilegio trabajar, lo digo como actor y también como ser humano porque sé que no es la realidad de la mayoría de la gente. La mayoría trabaja para sobrevivir y muchos no se sienten plenos ni realizados. La mayor parte de las personas en nuestro mundo no logran cumplir sus sueños, y para mí es un privilegio muy grande el cual no doy por sentado. Y digo todo esto porque, para mí, trabajar es de verdad un privilegio, por ejemplo hacer esta entrevista con prensa es un gusto, no me pesa para nada".

Hablando del tema de ciencia ficción con relación a esta historia, si pudieras vivir en otra época, ¿cuál elegirías?

"No sé... hay mucha fantasía con relación a eso... Siento que tenemos una percepción idealizada del pasado, y la verdad es que por más cosas terribles que suceden en este momento -o sea, sí estamos en una época de profunda transformación-, como una ola de autoritarismo en todo el planeta y de querer aplastar las libertades individuales; sin embargo, yo estoy seguro que el mundo hace 100 años estaba mucho peor de lo que está hoy.

"Los derechos de la gente eran muchísimo menos respetados, habían grandes abusos en un mundo donde nuestros derechos individuales estaban mucho peor de que lo que están ahora. Así que, desde el punto de vista romántico, bueno, hay épocas lindas que por el estilo y el lugar me gustaría visitar, pero no me gustaría vivir en ellas. Tal vez ir solo el fin de semana y regresar a la época donde estoy, yo soy un hombre de mi tiempo".

Y hablando de tiempos...

"Me gusta saber que estoy entendiendo la realidad de mi momento. Por ejemplo, a mí me tomó mucho tiempo entender el tema de las redes sociales. Animarme a abrir mi cuenta de Instagram o Twitter... estaba un poco negado. Tengo 40 años, soy de una generación ‘bizarra’ que tuvo una infancia analógica y una vida adulta digital, soy de la última generación con estas características, por lo cual hay cosas que nos toman más tiempo entender. Sin embargo, yo trato de ponerme al día y vivir el momento, ahora que entiendo el poder de las redes sociales sé que hay muchas reflexiones sobre su alcance y las cosas maravillosas que te dan el poder de lograr. Al final, trato de entender lo más posible mi momento, mantenerme abierto a mi tiempo y de aprovecharlo de la mejor manera".

Y hablando de redes sociales, muchas gracias Edgar por esta entrevista y por toda la ayuda humanitaria que hemos visto en la que has estado involucrado desde tus redes.

"Muchas gracias a ustedes".