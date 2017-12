Luis Fonsi celebra el día más importante del año: el cumpleaños de sus hijos

Para Luis Fonsi no hay fecha más importante en el calendario que el cumpleaños de sus dos hijos. El cantante celebró el día de hoy a ambos, pues curiosamente Mikaela y Rocco nacieron el mismo día con cinco años de diferencia. La mayor cumplió seis años de edad, mientras que el pequeñito de la casa celebró su primer año de vida. Con la ayuda de su esposa, la modelo Águeda López, el intérprete de Despacito organizó un gran festejo para los niños.

En su cuenta de Instagram, el puertorriqueño compartió una fotografía de los niños, sentados de espaldas a la cámara, en su fiesta de cumpleaños. Fonsi acompañó la imagen con unas lindas palabras para sus hijos. “Hoy es el día más importante del año, diciembre 20. Hoy cumplen mis dos hijos (nacieron el mismo día con 5 años de diferencia) No pudiera imaginarme una vida sin ellos. Te amo Mika y Rocco”. Hasta el momento, la imagen tiene más de 127 mil ‘me gusta’ y cientos de felicitaciones para el cantante y su familia. En la instantánea se aprecia que los niños traen chaquetas blancas con estampado de estrellas y en la espalda, cada una de las prendas tiene el nombre de Mikaela y Rocoo, con grandes letras doradas. ¡Qué lindo detalle!

Águeda López también usó sus redes sociales para compartir algunos detalles de la celebración, la cual se llevó a cabo en Cool Corner Bistro, un lugar de fiestas para niños súper popular en Miami. Con una foto similar a la de su esposo, la modelo española subió una tierna publicación para sus hijos: “Hace 6 años Dios me enseñó lo que es amar incondicionalmente y hace 1 me volvió a bendecir para que entendiera que el amor es lo único que crece cuando se reparte. Mika y Rocco los amo más que a mi vida. Feliz cumpleaños mis niños bellos. Que Dios me los bendiga y me los cuide siempre”.

La temática de la fiesta fue como de un bosque encantado, así que tanto el pastel como las decoraciones tenían adorables detalles de animales del bosque, como osos, conejos, mapaches, zorros y búhos. Cada uno de los niños tuvo su propio pastel personalizado, así como cupcakes con su nombre, lo cual le dio un toque súper original.

La familia de Luis Fonsi está lista para celebrar Navidad. En su cuenta de Instagram, Águeda compartió un par de fotografías que fascinaron a los seguidores de la pareja. En la primera de ellas, publicada a principios de este mes, aparece su hija mayor, enfundada en una pijama de franela roja, muy concentrada escribiendo su cartita a Papá Noel.

En la segunda imagen, la modelo española presumió no uno, sino los tres árboles de Navidad que decoran su casa. Lo más tierno de esta foto, es que a los costados del árbol de mayor tamaño hay otros dos más pequeños y frente a ellos están Mikaela y Rocco, quienes ponen los últimos toques a sus mini arbolitos, los cuales tienen luces de colores y brillantes esferas.