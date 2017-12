Thalía revela qué haría si pudiera pasar un día más con su mamá

Para un hijo no hay dolor más grande que perder a sus padres. En mayo de 2011, Thalía sufrió el golpe más duro de su vida: perdió a su madre, la señora Yolanda Miranda. A seis años de este hecho, la cantante confesó en Despierta América (Univision) lo que le gustaría hacer si tuviera la oportunidad de pasar un día más a su lado.

Vestida como una quinceañera, Thalía acudió al programa donde habló sobre su nuevo documental 15: A Quinceañera Story, y entre otras cosas, recordó a su mamá, quien estuvo a su lado desde que comenzó su carrera artística, siendo tan solo una niña. Los presentadores Alan Tacher y Karla Martínez fueron los encargados del emotivo segmento del programa, en el cual la cantante abrió su corazón.

La intérprete explicó que, a pesar de que su mamá ya no está físicamente con ella, la tiene presente todos los días: “Siempre está mi lado, todavía la siento; platico con ella. Extraño el bulto, su olor, acurrucarme… Extraño a mi madre a cada instante, en cada día... Eso es algo que no se va, cuando te dicen el tiempo lo va a curar, no es así”.

¿Qué haría si pudiera pasar un día con ella? La también diseñadora confesó que ese es uno de sus más grandes anhelos. “No sabes, eso es algo que de pronto sueño como en esas películas de ‘un día que pudieras regresar’… Sería el día más precioso, no sé lo más bello, sería nada más verla, amarla, decirle cuanto le agradezco cada instante, cada momento que ella lucho por mí y conmigo. Fuimos dos guerreras en contra de un sistema muy cerrado y lo logramos”.

Thalía también compartió en Despierta América las grandes lecciones de vida que su madre le enseñó y que ahora ella transmite a sus dos hijos, Sabrina, de 10 años, y Matthew, de seis. “Les enseño que hay que ser honestos, hay que ser uno mismo, no dejar que nadie te cambie, que nadie cambie tu espíritu, tu intuición, sé tú y si eso es ir en contra de la corriente, ve en contra de la corriente, pero respétate a ti primero… Eso es lo que yo trato de inculcar a mis niños”.

Así fue el triste día que cambió su vida

Casi un año después del repentino fallecimiento de su madre, la cantante lanzó el disco Habítame Siempre, el cual está enteramente dedicado a su progenitora. En plena promoción de su disco, en diciembre de 2012, Thalía recordó en el noticiario mexicano de Carlos Loret de Mola cómo fue que se enteró de la triste noticia.

“Recuerdo que bajé y no escuchaba a Sabrina, en ese entonces yo estaba embarazada. Cuando llegué a la cocina vi a mi marido (Tommy Mottola) con mi doctor, le ofrecí un café y fue cuando mi esposo me tomó de las manos y me dijo: ‘Tengo algo que decirte mi amor’, le contesté que me estaba asustando y ahí fue cuando me comunicó que mi mamá había fallecido", contó con la voz entrecortada.

En completo estado de shock, Thalía tomó el teléfono y llamó a sus hermanas, quienes tristemente le confirmaron la noticia del deceso. A pesar de su avanzado estado de embarazo, Thalía voló a México, acompañada por su esposo, y le dio el último adiós a su mamá. Casi un mes después, la familia Mottola Sodi se llenó de alegría, pues nació el segundo hijo de la pareja, Matthew Alejandro.