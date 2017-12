Selena Gomez, la persona con mayor número de followers en Instagram, ha perdido a una importante seguidora de sus redes sociales: su madre, la señora Mandy Teefey. Los fanáticos de la cantante notaron que ambas se han dado unfollow en dicha red social, lo cual ha encendido las alarmas sobre un posible distanciamiento. A pesar de que ya no se siguen mutuamente en Instagram, Selena aún conserva como fotografía de su perfil un retrato de su madre, cuando esta era adolescente.

Este movimiento en sus redes sociales se da a conocer al poco tiempo de que el portal TMZ informara que Mandy Teefey habría sido hospitalizada de emergencia, debido a una acalorada discusión que habría tenido con su hija por su reconciliación con Justin Bieber. El sitio de noticias asegura que la familia de Gomez no quiere a Justin cerca de la artista, pues en 2014 la hizo pasar por un doloroso rompimiento, que la llevó a estar un tiempo alejada de los escenarios.

Sin embargo, una fuente cercana a Selena Gomez reveló a People que la reunión de ‘Jelena’ no habría sido la razón por la que Mandy habría sido internada. “Han sido días muy estresantes para Mandy así que ella tomó la decisión de ir voluntariamente al hospital y hacerse una revisión para asegurarse de que todo estuviera bien… Esto no fue por Justin”, agregó el informante.

Aunque Justin Bieber es consciente de que la familia de su novia no lo quiere cerca, él está determinado a probarles que ya cambió. “Él está triste de que la madre de ella no se siente bien”, dijo un fuente sobre el intérprete de 23 años.

Quizá Mandy Teefey no acepte la relación de su hija con la estrella de pop, pero la que sí está encantada con la reconciliación de los chicos, es Pattie Mallette, la madre de Bieber. Hace unas semanas acudió a un evento benéfico en Los Ángeles y dedicó unas lindas palabras a Selena Gomez. En la gala de la organización Justice Speakes, Mallette expresó: “Si él la ama, yo la amo y ya la conozco, tenemos un lazo muy especial así que creo que es preciosa”. Mallette pareció dar su visto bueno a la joven de 25 años, sin embargo no dio más detalles sobre el reencuentro: “No sé mucho sobre su relación personal porque él no comparte demasiado, pero la quiero”.

El que sí tenía el agrado de la familia de Selena Gomez era su ex pareja, el músico The Weeknd, con quien estuvo por cerca de 10 meses. Durante su primera aparición en una alfombra roja como novios, en la MET Gala en mayo pasado, Mandy Teefey comentó en sus redes sociales lo bien que ambos lucían y les deseó lo mejor.

Selena publicó una foto con Abel Tesfaye –nombre real de su ex galán –y su madre le dejó un comentario, el cual no pasó desapercibido para sus fans: “Radiante, sonriente, sana y con un amor correspondido. Mamá está feliz”. En su propia cuenta de Instagram, Teefey subió una fotografía de los chicos y la acompañó con otro mensaje de apoyo para ambos: “Disfruten del baile… sí estoy feliz porque mi hija también lo está. Desactivaré los comentarios porque son groseros y no me había dado cuenta de cuanta gente conoce a estas personas de manera personal. Mi página no es para odiar, poner sobrenombres o hacer opiniones poco educadas”.