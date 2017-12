Kourtney Kardashian y Scott Disick, juntos de nuevo por el cumpleaños de su hijo, Mason

Kourtney Kardashian y Scott Disick pusieron sus diferencias a un lado para celebrar juntos el cumpleaños número ocho de su hijo en común, Mason. El festejo consistió en una tarde de juegos en la que todos los invitados se divirtieron a lo grande en una sala de boliche ubicada en Wooland Hills, California, según informó E! News. Además de contar con la presencia de sus padres, en esta fiesta tan especial no podían faltar los hermanos menores de Mason: Penelope y Reing.

Kourtney y Scott mantuvieron una conducta bastante cordial durante la fiesta de Mason, a la que también acudió su tía Kendall Jenner, su abuela Kris Jenner y su prima North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West. Por el bien de su hijo y para asegurarse de que recordara con emoción este cumpleaños, la ex pareja optó por llevar una convivencia amigable a pesar de los detalles de su relación que los hicieron tomar caminos separados desde hace dos años y medio.

La familia protagonista de Keeping Up with the Kardashians no dejó espacio para rivalidades mientras todos se divertían como niños jugando en las líneas de bolos. La publicación reporta que Kourtney y Scott incluso compartieron una mesa en la que compitieron sanamente, aunque su distanciamiento resultaba notorio.

Para consentir a Mason, el lugar ofreció una gran variedad de pizza, tiras de pollo libres de gluten y papas fritas. Además, los pequeños, quienes fueron los más emocionados de festejar a Mason en el boliche, a ratos iban a jugar a las máquinas de videojuegos que también tiene el local.

El ambiente festivo no podía haber estado completo sin los globos que indicaran que ahí había una celebración de cumpleaños. Kourtney decoró el lugar con el nombre de su hijo formado por globos gigantes, muy al estilo Kardashian. Este festejo fue sólo para Mason, quien sopló las ocho velitas de su pastel el pasado 14 de diciembre. Aunque comparte la fecha de nacimiento con su hermano menor, Reign, quien nació cinco años después, el mayor de los tres hijos de Kourtney se convirtió en el protagonista de esta divertida tarde.

Kourtney y Scott, juntos pero no revueltos



Antes de esta fiesta infantil, Kourtney de 38 años, y Scott de 34, habían coincidido en muy pocas ocasiones en los últimos meses. Desde abril pasado, la ausencia del otro se notaba en las redes sociales de cada uno, en donde las últimas fotografías juntos son del viaje familiar que hicieron a Disney en abril pasado.

La distancia entre ambos se marcó aún más hace unos meses, cuando Scott inició una relación con la modelo de 19 años, Sofia Richie. Kourtney, por su parte, mantiene un noviazgo con el también maniquí Younes Bendjima, de 24 años, a quien conoció gracias al hijo de Will Smith, Jaden, en la reciente Fashion Week de París.

