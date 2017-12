La carta a Santa Claus que se ha hecho viral gracias a la increíble petición de su creadora

Millones de niños alrededor del mundo ya han escrito sus cartas a Santa Claus, pero hay una que le está dando la vuelta al mundo, pues su creadora ha recordado con su texto de lo que realmente se trata la Navidad. El nombre de la pequeña es Nadia Prado y para este año, ha decidido no pedirle nada a Papá Noel, pues tiene todo lo que puede desear.

Escrita a mano y con mucha inocencia, Nadia le contaba a Santa que no necesitaba nada, pues lo importante estaba con ella: “Querido Papá Noel, como nos has venido haciendo regalos cada año, éste no te pido nada. Tengo juguetes, una casa, una familia y amor. Así que este año quiero hacerte algo. Dime qué quieres y lo haré. Con amor, Nadia".

Su mamá, Diana Vázquez, al encontrar la misiva, no pudo contener las lágrimas de emoción, pero tampoco quiso dejar pasar la oportunidad para compartirla con el mundo, por lo que decidió publicarla en el Facebook de Love What Matters, en donde suma más de 23 mil likes, además de cientos de comentarios aplaudiendo el buen corazón de esta pequeñita.

Junto con la foto, Diana contó que desde siempre, ella y su esposo han tratado de inculcarle valores a sus hijos, pero que como padres, no siempre saben si van por la dirección correcta. Afortunadamente, estos detalles son los que les marcan la pauta y ahora saben que Nadia tiene muy claras sus prioridades, las cuales están lejos de un regalo debajo del árbol o de cosas materiales y muy cerca de compartir en familia estas fechas.