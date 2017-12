Al ritmo de Selena Quintanilla, estas luces de Navidad son un espectáculo en Texas

No importa cuánto tiempo pase, Selena Quintanilla sigue viva en los mejores recuerdos de la gente, en especial de sus fans en Texas. La cantante no sólo continúa siendo una inspiración de estilo a 22 años de haber fallecido, también es la protagonista de las fiestas navideñas de una familia en Texas, que decidió hacer un homenaje bastante especial para la famosa cantante.

VER GALERÍA

La familia Hinojosa, residente de Boerne, en el condado de Kendall, puso todo su empeño para montar un espectáculo de más de 500 luces navideñas que suenan al ritmo de su cantante favorita. En especial, la canción Bidi Bidi Bom Bom es la que ambienta esta época. Su decoración de inmediato se hizo viral después de que compartieran el espectáculo de luces en sus cuentas de Facebook.

La villa logra impresionar a cualquiera que la ve desde lejos, pues cada uno de los objetos está lleno de lucecitas de colores que prenden y apagan según el ritmo de la famosa canción que ayudó a Selena a posicionarse como una de las favoritas en la década de los 90.

La publicación comprobó que los fans de Selena aún la llevan presente en el corazón y se emocionan cada vez que se hace público un homenaje tan lindo. La muestra son los más de 2,4 millones de reproducciones que el video ha ido recolectando desde su publicación el sábado pasado, además de las cientos de personas que han viajado hasta este punto en Texas para ver las luces.

Selena no es la única que ilumina este hogar al ritmo de la música. Los Hinojosa también demostraron ser grandes fans de la cinta de Disney, Moana. La canción How Far I'll Go, tema principal de la película, logra encender y apagar las luces a un ritmo diferente. Además, Hallelujah, de Penatonix, se une al repertorio visual.