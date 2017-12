Con un emotivo mensaje, Lili Estefan mantiene vivo el recuerdo de su madre

Lili Estefan compartió un emotivo mensaje para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños de su madre, Becky García. Aunque han pasado cerca de cuatro décadas desde que tuvieron que despedirse, la conductora se ha encargado de mantener vivo su recuerdo año tras año.

En esta ocasión, Estefan compartió una antigua fotografía familiar para conmemorar el especial día: “Feliz cumpleaños para mi madre, que hoy hubiera celebrado sus 74. Mamita linda, donde quiera que te encuentres, siempre te recordamos y te llevamos en nuestros corazones”, escribió junto a la imagen.

En la linda postal, también aparece su hermano Juan, quien decidió replicar la publicación acompañándola de un pequeño, pero emotivo mensaje: “Un gran abrazo a mi mami, quien hoy hubiera celebrado su cumpleaños. Felicidades, eres mi ángel”, escribió el empresario junto a la fotografía.

El año pasado, la presentadora reveló al programa Despierta América que las fiestas navideñas siempre han estado llenas de recuerdos agridulces para ella: “Mi madre cumplió años un diciembre 18 y falleció cuatro días más tarde, un diciembre 22. Nos tocó ir al funeral el 23, al que personalmente decidí no asistir. El 24, en Noche Buena, enterramos a mi madre”, recordó.

A pesar de esta complicada experiencia, Lili ha aprendido a celebrar estas fechas con alegría gracias a la compañía de sus hijos, Lorenzo y Lina: “Yo nunca disfruté la navidad como la disfruto ahora que tengo a mi familia. Aún me cuesta mucho trabajo hablar del tema sin llorar, es una cicatriz muy grande”, explicó.

Al pasar los años, la conductora de El Gordo y la Flaca logró sobreponerse a la tristeza y utilizar el recuerdo de su mamá como su más grande inspiración: “Veo todo lo que tengo y ni un segundo me hubiera pasado por la mente tener una vida así. Todo lo que Dios me ha dado, el público, la vida que he tenido, mi familia, creo que no cambiaría absolutamente nada”.

Sin embargo, hay una sola cosa que Estefan hubiera preferido hacer de forma distinta: “Le pediría perdón por no haber ido al funeral y no haber visitado su tumba, eso me tiene muy atormentada. El que no supera los traumas de la infancia jamás será feliz”, explicó.

Un año complicado:

El 2017 fue un año lleno de altibajos para la conductora, pues a pesar de vivir un gran momento profesional, hizo pública su separación de Lorenzo Luaces, con quien estuvo casada durante cerca de tres décadas.

“El día de hoy sorpresivamente la noticia soy yo. Quiero contarles algo muy personal, con el corazón en la mano. Hoy he iniciado un proceso de separación con mi esposo, con quien he compartido 28 años de mi vida”, explicó en una de las emisiones de su programa. La pareja se conoció cuando Lily trabajaba como modelo en el programa Sábado Gigante, a finales de los años 80.