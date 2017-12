¡Cómo ha cambiado! Así luce ahora Maddie de la Garza, la hermana de Demi Lovato

Parece que fue hace apenas unos meses cuando en la televisión aparecía Madison de la Garza, interpretando a Juanita Solis en la serie Desperate Housewives; sin embargo, el tiempo se fue volando y desde aquellos días en los que la pequeña Maddie fue la hija de Eva Longoria en la ficción, han pasado ya nueve años. Ahora, la media hermana de Demi Lovato es toda una jovencita que llena de ilusión, festejó por todo lo alto su cumpleaños número 16.

Madison se convirtió en el centro de atención de la noche este lunes, en una fiesta en la que sorprendió a todos con su look que dista mucho de los años que apareció en la televisión como Juanita. La festejada lució un bello vestido blanco con escote en V, sin mangas y con una falda larga con transparencias que dejaban ver una falda más corta debajo. Como la princesa de la noche, llevó una brillante tiara sobre el pelo suelto que peinó en ondas largas.

Aunque la actriz cumplirá los 16 años el próximo 28 de diciembre, su familia y amigos adelantaron el festejo para evitar que los planes de fin de año de los invitados se juntaran con esta celebración tan especial en la que su famosa media hermana no paró de bailar y hasta cantó en español. Fue justo Demi quien compartió varias imágenes de la fiesta así como videos en su instagram stories, en donde felicitó a su hermanita y le deseó lo mejor en esta linda etapa.

Demi, vestida con un blazer a rayas blancas y negras, además detalló varios aspectos de la fiesta, que tuvo una temática invernal, muy acorde a la temporada. Maddie sopló las velitas de un pastel con relleno azulado y decorado blanco que estaba rodeado de varios cupcakes. En todo momento, la joven se notó bastante feliz por festejar con sus seres más queridos esta fecha tan especial.

En su fiesta no faltó el ánimo por parte de cada uno de los invitados. Dianna de la Garza, madre de Maddie y Demi, no paraba de bailar, dejando claro que el ritmo sí se hereda. Eddie, papá de la festejada, también se sumó a la alegría y no se despegaba de la pista de baile al ritmo del nuevo gran amigo de Demi, Luis Fonsi.

Una actriz en acenso



Después de sus inicios en televisión en la serie Desperate Housewives, Madison de la Garza continuó con su sueño como actriz. La joven apareció en la serie Bad Teacher y poco a poco se abre camino en la televisión como actriz o prestando su voz para programas de dibujos animados.

A pesar de que hoy luce bastante feliz, el camino de Maddie no siempre ha sido color de rosa. La joven actriz reveló haber sufrido de acoso escolar a temprana edad debido a su peso, una situación que la llevó a abandonar el colegio para tomar clases particulares. "Era objeto de burlas sobre mi peso, me llamaban con apodos ofensivos. Yo era una chica normal, pero estaba totalmente fuera de lugar", dijo a TMZ. Por fortuna, siempre contó con los sabios consejos de su hermana mayor, quien le ayudó a superar todas esas críticas para ofrecer al mundo su mejor sonrisa.

