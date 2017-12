Francisca LaChapel y Alejandra Espinoza relatan su terrible experiencia con el ciberbullying

Francisca LaChapel y Alejandra Espinoza tienen varias cosas en común: ambas son presentadoras de televisión, son ganadoras del certamen Nuestra Belleza Latina y las dos han sido víctimas del ciberbullying. Durante una entrevista con la cadena Univisión, Alejandra y Francisca relataron lo complicado que ha sido sobrellevar este terrible fenómeno a lo largo de los años.

Fue en el año 2015, al iniciar su aventura como conductora del programa Despierta América, cuando comenzaron los ataques en contra de LaChapel: “Una persona en la red me escribió: ‘¿Por qué no te matas?’ No entiendo como una persona puede desear algo así con tanta maldad”, explicó la conductora de origen dominicano.

VER GALERÍA

De acuerdo con la actriz, el autor del mensaje le pidió a Francisca que dejara el programa pues no era “lo suficientemente bonita” como para salir en televisión. Debido a que LaChapel no tenía experiencia previa ante las cámaras, llegó a pensar que este tipo de comentarios eran verdad. De acuerdo con la conductora, las ofensas la marcaron tanto que consideró someterse a una cirugía plástica.

Afortunadamente, los años ayudaron a Francisca a tomarse menos en serio este tipo de hostigamiento: “No me importa demasiado lo que pueda decir la gente. Mi prioridad es enfocarme en las personas que me aman y que me desean lo mejor”, aseguró.

De la misma forma, Alejandra Espinoza tuvo que aprender a lidiar con este tipo de abusos, que muchas veces fueron dirigidos a integrantes de su familia: “Cuando nació mi hijo Matteo, alguien escribió que había sido muy egoísta por no mostrar a mi hijo. Que Dios debería quitármelo tan fácilmente como me lo dio”, recordó.

VER GALERÍA

El comentario fue especialmente hiriente para la presentadora pues antes de concebir a su primer hijo, había tenido tres embarazos que no pudieron lograrse: “Pensé que era la ofensa más cruel del mundo”, explicó. En 2015, Alejandra confesó al programa Sal y Pimienta que los usuarios de la red tenían una fijación con su pequeño, pues solían burlarse de su apariencia: “Por supuesto que me duele, es la persona que más amo en el mundo”, comentó Espinoza en aquel entonces.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Tras las cámaras, la sesión de fotos exclusiva de HOLA! US con Alejandra Espinoza

¡Sueño hecho realidad! Francisca LaChapel despertará América por un largo tiempo

Un fenómeno que persigue a las celebridades:

Durante años, un gran número de famosos han denunciado ser victimas del ciberbullying, principalmente por su apariencia o por la forma en que conducen sus vidas. Debido a esto, algunas celebridades han preferido mantenerse al margen de las redes sociales o cerrarlas temporalmente para tomar un respiro del ambiente negativo que muchas veces se genera en la red.

VER GALERÍA

Algunos de los casos más sonados son el de Justin Bieber, quien abandonó Instagram durante semanas al recibir un gran número de comentarios ofensivos en contra de Sofia Richie, con quien sostuvo una breve relación en 2016. Ed Sheeran fue otra estrella que decidió abandonar su cuenta de Twiiter, al asegurar que era “deprimente” leer algunos comentarios de odio que recibía a través de esa plataforma.