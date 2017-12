Khloé Kardashian y la última pista sobre su posible embarazo

Khloé Kardashian compartió una nueva fotografía que podría haber revelado una nueva pista sobre su posible embarazo. Este domingo, la estrella de televisión compartió una imagen en su cuenta de Snapchat que llamó poderosamente la atención de sus seguidores por un pequeño detalle.

En la fotografía, aparece la empresaria utilizando unos lentes de sol que forman parte de su colección personalizada. Aunque en primera instancia parece que la selfie no tiene ningún elemento particular que salte a la vista, los fans de Kardashian notaron que en el reflejo de las gafas puede apreciarse algo muy parecido a una almohada especial para embarazadas.

Este producto se caracteriza por tener forma de ‘U’, muy parecida a la del objeto que se puede ver en el reflejo de los lentes de la novia de Tristan Thompson. A pesar de esta y otras pistas que los seguidores de la celebridad han reunido desde hace algunas semanas, el mediático clan no ha realizado ningún comentario sobre el probable embarazo.

Sin embargo, es muy probable que la noticia sea revelada a principios del año entrante, pues en el último adelanto de Keeping Up With The Kardashians se dio a conocer que la empresaria hará un gran anunció. En el promocional, familiares y amigos cercanos son reunidos por Khloé para compartir la noticia que, a juzgar por la reacción de los invitados, es bastante sorpresiva.

Otro detalle que llamó la atención del pequeño clip que será estrenado a finales de enero, es que Kylie Jenner no aparece en ningún momento. La menor de las Kardashian también ha estado rodeada de rumores sobre un posible embarazo, fruto de su noviazgo con Travis Scott.

El primer bebé para Khloé:

De confirmarse la noticia, este sería el primer hijo para la hermana de Kim Kardashian. Sin embargo, este sería el segundo hijo para el basquetbolista, pues es papá de un pequeño llamado Prince Oliver, a quien comparte con su ex pareja Jordy C.

Después de varios años juntos, Tristan y la modelo no lograron llevar su relación al siguiente nivel y decidieron separarse. Sin embargo, al momento de su rompimiento Jordy ya se encontraba embarazada de la estrella de Cleveland Cavaliers.