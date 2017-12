¡Todo un héroe! Este niño defendió a su hermana de lo que creyó era una pelea real

En Columbia City, Ruby, una niña de cinco años de edad, puede estar segura de que en casa tiene al mejor protector que podría haber imaginado: su hermano menor de sólo dos añitos de edad. El pequeñito se convirtió en el héroe de la familia tras ver que otro niño atacaba a su hermana, situación que no toleró y de inmediato corrió a defenderla. O al menos eso es lo que él creyó, pues en realidad se trataba de un encuentro de lucha infantil organizado y supervisado por la clase de educación física de la escuela de Ruby.

Ruby y su oponente, Ryan Prendergast, demostraban sus habilidades deportivas ante otros compañeros, maestros y padres de familia, un combate en el que todas las medidas de seguridad habían sido consideradas. De repente, su lucha fue interrumpida por el pequeño de dos años que sorpresivamente salió de entre el público para alejar al niño de su hermana. El réferi del encuentro, al igual que un familiar de los hermanos, tuvieron que separar al bebé del conflicto que causó la risa de los presentes.

El momento quedó inmortalizado gracias al papá de Ryan, quien al llegar a casa le mostró el video a su esposa, Tori Allen Prendergast, que por cuestiones de trabajo no pudo asistir al evento. Fue ella quien compartió en las redes sociales el video de su esposo, que en cuestión de días se viralizó. "Cuando la niña con la que estás luchando tiene un fuerte hermano menor. No te metas con su hermana", escribió en su cuenta de Facebook. "Estaba trabajando y me perdí la lucha, pero cuando llegué a casa me enseñaron el video y supe que tenía que compartirlo", contó a The Huffington Post.

Tori agregó que para ella fue lo más tierno que pudo haber visto, pues se notaba la unión familiar que hay entre Ruby y su hermano menor. "Fue muy lindo. El lugar completo reía con lo que hizo el pequeño. Yo sólo tengo hijos, pero si hubiera tenido una hija habría sido lindo que ellos protegieran a su hermana de esa forma".