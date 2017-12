¡HOLA! confirma: Enrique Iglesias y Anna Kournikova han sido padres de mellizos

Anna Kournikova y Enrique Iglesias han sido padres de mellizos este fin de semana en Miami, según ha podido confirmar ¡HOLA! a través de sus fuentes. Como se ha podido saber, se trata de un niño llamado Nicholas y de una niña a la que pusieron el nombre de Lucy. La noticia ha llegado como una absoluta sorpresa ya que la pareja ha preferido guardar el embarazo en secreto, manteniendo la estricta privacidad con la que han llevado su relación durante los 16 años que tienen juntos. De hecho, el hijo de Julio Iglesias y la tenista no acudieron a la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco, en la isla de Mustique, en el Caribe, el pasado 7 de diciembre, algo que ahora parece haberse explicado con el entonces avanzado estado de Anna.

La revista ¡HOLA! publicó un extenso reportaje en exclusiva sobre este enlace, en donde Ana Boyer explicaba que, a pesar de la buena relación que mantiene con su hermano Enrique, no había podido acompañarlos: "Estuvimos con él en Miami unos días antes de la boda. Por supuesto que le echamos mucho de menos, pero igualmente estábamos tan bien rodeados que no podíamos estar más felices", cuenta la hija de Isabel Preysler en las páginas de la revista publicada el martes 12 de diciembre.

"Claro que Enrique estaba invitado, fue una de las primeras personas en enterarse de que me casaba. Iba a venir pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido. Somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenomenal y seguirá siendo así", añadía.

Las últimas imágenes de Anna Kournikova en público son de noviembre de 2016, en Miami, lugar donde reside la pareja desde hace 16 años y donde se conocieron durante la grabación del videoclip Escape. Al parecer, el motivo de la ausencia de la vida pública de la tenista era el secreto mejor guardado hasta ahora, la espera de sus primeros hijos. A modo de despiste, hace apenas tres días -justo en el momento en el que se dice recibió a sus bebés- Anna publicaba en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se le veía sonriente en un bote, navegando por las aguas de Miami, luciendo un rompevientos con el nombre de su pareja.

Un divertido Enrique hacía lo propio y al mismo tiempo publicaba una foto muy similar, aunque durante los últimos meses él también se ha mantenido alejado de los reflectores. En julio pasado, Enrique daba el único concierto que ofreció en España en el 2017 y su ausencia de la vida pública se hacía más marcada cuando no estuvo presente en la bienvenida a Cristiano Ronaldo como nuevo socio del grupo Tatel, del que el intérprete es también parte, en su restaurante Tatel Ibiza, situado en el centro de la isla pitiusa.

Lo cierto es que a pesar de esto, nadie había reparado en su ausencia de los reflectores, ya que son contadas las ocasiones en las que el cantante y la tenista se dejan ver en eventos públicos, pues prefieren vivir su amor de puertas para adentro, aunque en el mes de julio del pasado año pudimos verles por última vez disfrutando de una romántica velada. En aquel entonces la pareja salió a cenar a un conocido restaurante de Beverly Hills, The Palm, punto de encuentro de muchos rostros conocidos que quieren disfrutar de su cocina italo-americana.

Enrique y Anna han formado una de las parejas más estables y discretas del star system. Sin embargo, no parecen tener intenciones de casarse, al menos así lo explicaba el cantante en alguna entrevista. "Somos muy felices. Llega un momento cuando has estado con alguien suficiente tiempo que creo que estás como casado. Supongo que la única diferencia es que no hemos caminado hacia el altar", aseguró el artista hace unos años durante el programa de la CBS Sunday Morning. "No nos hará más felices", añadió por ahí del 2014.