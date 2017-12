El divertido llamado de ‘auxilio’ de Serena Williams a sus fans: ‘Estoy muy estresada’

Tres meses después del nacimiento de su pequeña hija, Serena Williams ha tenido que enfrentarse a uno de los retos más complicados de una mamá primeriza: la salida de los primeros dientes de Alexis Olympia. Durante esta etapa, los bebés suelen llorar sin cesar debido a las molestias provocadas por la aparición de la nueva dentadura y la hija de la tenista no ha sido la excepción.

Desesperada por esta situación, la deportista decidió acudir a redes sociales para buscar un poco de ayuda: “La dentición – también conocida como el mismísimo diablo – es realmente complicada. La pobre de Alexis ha estado realmente incómoda los últimos días”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

“Ella ha llorado como nunca lo había hecho. Tuve que abrazarla hasta que finalmente se durmió. He probado con cuentas de ámbar, toallas frías, dejar que mastique mis dedos, agua homeopática, pero nada funciona. Me está rompiendo el corazón. Un poco más y hubiera necesitado que mi madre me abrazara a mí hasta dormir porque estoy muy estresada. ¡Ayuda! ¿Alguien?”, escribió junto a la fotografía de la pequeña.

De forma inmediata, los seguidores de la tenista atendieron su llamada de auxilio para brindarle algunos consejos para sobrellevar este complicado periodo: “El aceite es algo esencial. Diluye un poco de aceite de coco y verás que es un salvavidas. Me ayudó mucho con la dentición de mi pequeño de 6 meses”, escribió uno de sus fans.

“Una rebanada de limón congelada te ayudará a adormecer sus encías. Sé que la dentición muchas veces puede ser peor para la madre que para el propio niño. Pero debes aguantar Serena, es un largo viaje que apenas está comenzando. Mucha suerte”, escribió otro más.

Sin duda, la pequeña Alexis está creciendo a pasos agigantados. Pues además de lucir cada vez más grande, la dentición es un proceso que suele ocurrirle a los niños entre los 5 y 7 meses de edad. Sin embargo, existen casos como el de la hija de Serena donde la aparición de su primer diente (que suele ser uno de los frontales de la parte inferior) puede llegar a los 3 meses.

Aunque ahora la deportista de 36 años está enfrentando sus primeros retos como madre primeriza, el 2016 será un año que seguramente nunca olvidará. En solo doce meses, Serena tuvo la oportunidad de ganar su título mundial número 23 (que conquistó mientras estaba embarazada), darle la bienvenida a su primera hija, contraer matrimonio con Alexis Ohanian y disfrutar de una espectacular luna de miel en Las Bahamas.

Aunque aún no ha confirmado una fecha exacta, se espera que la tenista haga su regreso triunfal a las canchas a mediados del año entrante. Durante los meses que ha estado ausente, Williams pasó de ocupar la posición número 1 del ranking de WTA a descender hasta el puesto número 22.